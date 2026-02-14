Legionarios

Hondureño jugará contra Barcelona en búsqueda del título de Copa del Rey en España

Las semifinales se desarrollarán entre el 10 y 11 de marzo rumbo al prestigioso título español.

    Nicolás Balbás ha realizado su carrera futbolística en el Deportivo La Coruña y milita en el Juvenil A. Fotos cortesía y DIEZ.
La presencia hondureña está garantizada en el desenlace del Final Four de la Copa del Rey Juvenil de España donde se enfrentarán Deportivo de La Coruña, FC Barcelona, Real Betis y RC Celta de Vigo.

La Copa del Rey Juvenil alcanza su fase decisiva que enfrenta a cuatro canteras de gran tradición y proyección. Más allá del trofeo, la eliminatoria supone una vitrina para talentos emergentes.

En el Deportivo La Coruña milita el joven hondureño de 17 años, el mediocampista Nicolás Balbás, mundialista con Honduras en el pasado Mundial de Qatar en 2025.

Nicolás Balbás es hijo de madre hondureña y padre español. Como anécdota fue su mamá que se puso en contacto con la Federación de Fútbol de Honduras para el seguimiento de su hijo, quien finalmente viajó a tierras catrachas y se ganó los llamados oficiales en la Sub-17 catracha dirigida por Israel Canales.

Nicolás Balbás tuvo acción en el duelo donde eliminaron al CD Tenerife y disputarán las semifinales frente al Barcelona, duelo a jugarse entre el 10 y 11 de marzo.

La Copa del Rey Juvenil, para jugadores de 17 años, fue creada en 1951, siendo el FC Barcelona quien lidera el palmarés de la competición con 19 títulos, por delante de los 15 del Real Madrid.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
