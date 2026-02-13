Darlin Mencía: su nueva vida en Uruguay y confiesa el error que lo marcó en una final con Real España: "El más grande que cometí"

Las segundas oportunidades solo sirven para dos cosas, para fortalecer el carácter y para reafirmar que si se llega un lugar es porque se lo ha ganado, eso es un mensaje que, al lateral izquierdo catracho, <b>Darlin Mencía</b>, le ha quedado claro en su aventura por Uruguay.El chico originario de <b>Sulaco, Yoro</b>, tuvo un repentino traspaso al <b>Montevideo Wanders </b>y sí que fue inesperado porque las oportunidades en <b>Real España</b> eran muy pocas y de un día para otro su boleto de avión tenía como destino la primera división de <b>Uruguay.</b>Aprovechando el momento que está viviendo <b>Darlin</b>, siendo titularísimo en su club, <b>Diario Diez </b>lo contactó para conocer su nueva vida en tierras charrúas y conocer que está haciendo de diferente para pasar de no tener minutos en su país a ser muy regular en uno de los países que más exporta futbolistas.