Darlin Mencía: su nueva vida en Uruguay y confiesa el error que lo marcó en una final con Real España: "El más grande que cometí"

Las segundas oportunidades solo sirven para dos cosas, para fortalecer el carácter y para reafirmar que si se llega un lugar es porque se lo ha ganado, eso es un mensaje que, al lateral izquierdo catracho, Darlin Mencía, le ha quedado claro en su aventura por Uruguay. El chico originario de Sulaco, Yoro, tuvo un repentino traspaso al Montevideo Wanders y sí que fue inesperado porque las oportunidades en Real España eran muy pocas y de un día para otro su boleto de avión tenía como destino la primera división de Uruguay. Aprovechando el momento que está viviendo Darlin, siendo titularísimo en su club, Diario Diez lo contactó para conocer su nueva vida en tierras charrúas y conocer que está haciendo de diferente para pasar de no tener minutos en su país a ser muy regular en uno de los países que más exporta futbolistas.

Mencía recordó que vivió momentos muy complicados en la Máquina especialmente por los errores que tuvo en la final del Clausura 2024-25 contra Olimpia. “Fue difícil y me marcó mucho. Fue el error más grande que cometí”. El zurdo de 22 años con su primera experiencia como legionario se pone como meta aprender lo más que pueda para un día integrar convocatorias de la Bicolor en este nuevo proceso rumbo a 2030.

LA ENTREVISTA

¿Cómo ha sido la experiencia de ser legionario y representar a Honduras en Uruguay? Muy bien. Una nueva experiencia, una oportunidad para mí. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a probar aquí y esperamos que nos vaya de la mejor manera. Fue un movimiento sorpresivo porque no tenías tanta participación en Real España. ¿Cómo se dio el traspaso al Montevideo Wanderers? Tal vez no tenía mucha regularidad en el equipo, pero sí muchos minutos. Se dio con mi representante Javier Hernández; Surgió la oportunidad de que Montevideo Wanderers me trajera a probar por un año a préstamo, y se me dio la posibilidad de venir. Llegaste a Uruguay sin tanta regularidad en tu país, pero ya has sido titular en los primeros amistosos. ¿Cómo explica esa rápida aparición? He tenido la suerte de que el profe me ha dado muchas oportunidades. Yo trato de aprovecharlas, jugar mi juego y seguir así. ¿Cómo fue la transición de jugar poco en Honduras a llegar a la primera división de Uruguay, un país que exporta muchos jugadores? Fue algo sorpresivo, pero trabajé igual que siempre. Es un fútbol más fuerte y más rápido; Me adapté lo mejor posible y esperemos que siga yendo bien, ya sea quedándonos aquí o regresando. ¿Con qué te encontraste en tus primeros días en Uruguay, como país? El recibimiento fue muy bueno, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Me sentí bien acogido desde el primer día; Hay mucha amabilidad. La intensidad y el ritmo del fútbol son altos.

¿Qué haces luego de los entrenamientos? ¿Cómo es tu día a día en Uruguay? Vivo con otros cinco jugadores, algunos de primera y otros de segunda. Pasamos el tiempo juntos, jugando, paseando y compartiendo. He formado buenas amistades. ¿Cómo te ha ido con la comida y las costumbres? Con la comida no he tenido problemas; es buena, aunque distinta. He probado el mate, pero sigo prefiriendo el café. ¿Qué dice tu familia sobre la oportunidad de ir a Uruguay? Se sorprendieron; la familia siempre está apoyando, aunque también estaban un poco tristes porque es mi primera experiencia fuera del país. Mis padres me dijeron que tenía que venir a experimentar otro fútbol y que se puede aprender mucho.