OFICIAL: Kervin Arriaga recibe noticias luego de salir en camilla por un golpe en la cabeza; esto dice el informe médico

Arriaga fue trasladado a un hospital en Bilbao minutos después de retirarse conmocionado en el minuto 90+8 tras sufrir un fuerte choque en la cabeza con el portero del Athletic Club , Unai Simón , en una disputa de balón fuera del área.

El futbolista hondureño del Levante UD , Kervin Arriaga , tiene previsto regresar a Valencia con la expedición del equipo tras haber sido examinado en un centro médico de Bilbao y haber recibido el alta médica por el golpe recibido en el tramo final del partido que disputó ante el Athletic Club en San Mamés, informaron fuentes del club valenciano.

Incluso, Luis Castro, director técnico del conjunto español, confirmó en conferencia de prensa post-partido de que el hondureño iba a ser evaluado luego del encontronazo que tuvo con el guardameta rival: "Lo están mirando ahora, todavía no han acabado. Está viendo cómo está. Está en el vestuario, pero todavía le están haciendo pruebas”.

Sin embargo, fuentes del Levante explicaron que el jugador fue sometido a distintas pruebas médicas que confirmaron que no sufría ninguna lesión y, de este modo, pudo acudir al aeropuerto de Bilbao para viajar junto al resto del equipo de regreso a Valencia.