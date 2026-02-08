Legionarios

OFICIAL: Kervin Arriaga recibe noticias luego de salir en camilla por un golpe en la cabeza; esto dice el informe médico

El hondureño salió en camilla del estadio por un golpe en la cabeza, pero desde España confirman el estado de salud del 'Misilito'.

  • OFICIAL: Kervin Arriaga recibe noticias luego de salir en camilla por un golpe en la cabeza; esto dice el informe médico

    Kervin Arriaga encendió las alarmas luego de retirarse en camilla, pero desde España confirman que el hondureño se encuentra bien.
2026-02-08

El futbolista hondureño del Levante UD, Kervin Arriaga, tiene previsto regresar a Valencia con la expedición del equipo tras haber sido examinado en un centro médico de Bilbao y haber recibido el alta médica por el golpe recibido en el tramo final del partido que disputó ante el Athletic Club en San Mamés, informaron fuentes del club valenciano.

Arriaga fue trasladado a un hospital en Bilbao minutos después de retirarse conmocionado en el minuto 90+8 tras sufrir un fuerte choque en la cabeza con el portero del Athletic Club, Unai Simón, en una disputa de balón fuera del área.

Real Madrid sale vivo de Mestalla y mete presión al Barcelona en la Liga Española; Mbappé marcó el suyo

Incluso, Luis Castro, director técnico del conjunto español, confirmó en conferencia de prensa post-partido de que el hondureño iba a ser evaluado luego del encontronazo que tuvo con el guardameta rival: "Lo están mirando ahora, todavía no han acabado. Está viendo cómo está. Está en el vestuario, pero todavía le están haciendo pruebas”.

Sin embargo, fuentes del Levante explicaron que el jugador fue sometido a distintas pruebas médicas que confirmaron que no sufría ninguna lesión y, de este modo, pudo acudir al aeropuerto de Bilbao para viajar junto al resto del equipo de regreso a Valencia.

Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid no deja escapar al Barcelona en la cima luego de ganarle al Valencia

El hondureño había entrado en el descanso del partido, que el Levante perdió en Bilbao por 4-2, en sustitución de su compañero Carlos Álvarez y cuando su equipo ya perdía por 2-0 y jugaba con un futbolista menos desde el minuto 17 por la expulsión de Alan Matturro.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Kervin Arriaga
|
Levante
|