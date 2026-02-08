OFICIAL: Kervin Arriaga recibe noticias luego de salir en camilla por un golpe en la cabeza; esto dice el informe médico

Incluso, <b>Luis Castro</b>, director técnico del conjunto español, confirmó en conferencia de prensa post-partido de que el hondureño iba a ser evaluado luego del encontronazo que tuvo con el guardameta rival: "Lo están mirando ahora, todavía no han acabado. Está viendo cómo está. Está en el vestuario, pero todavía le están haciendo pruebas”.Sin embargo, fuentes del <b>Levante </b>explicaron que el jugador fue sometido a distintas pruebas médicas que confirmaron que no sufría ninguna lesión y, de este modo, pudo acudir al aeropuerto de Bilbao para viajar junto al resto del equipo de regreso a Valencia.