¡Doblete en Colombia! Dereck Moncada se luce con Internacional de Bogotá, pero salió lesionado y en camilla

De esta forma celebró su tercer y cuarto gol en la Primera A de Colombia y consolidándose como una pieza clave en el ataque de su equipo que triunfó 2-1.

El joven delantero hondureño Dereck Moncada continúa dejando una huella importante en el fútbol colombiano. El atacante de 18 años se gastó con el Internacional de Bogotá un doblete este viernes 6 de febrero.

Dereck Moncada celebró sus goles en el enfrentamiento contra el Deportivo Independiente Medellín, DIM, en el estadio Atanasio Girardot.

El primer gol se dio al minuto 6 luego de un pase filtrado y cruzó el remate para abrir el marcador y el segundo tanto se dio al 42, la prendió de primera sin dejar caer el balón.

Sin embargo, su alegría no terminó bien porque al minuto 57 salió lesionado del encuentro y transportado en camilla, con mucho dolor se fue del terreno de las acciones.

Moncada abrió su cuenta goleadora el 23 de enero de 2026, cuando marcó el primer gol oficial en la historia del Internacional de Bogotá en la liga colombiana, en el triunfo por 2-1 ante Cúcuta Deportivo.

Ese tanto no solo significó su estreno, sino también un momento histórico para el club capitalino. Siendo la primera anotación oficial de la institución colombiana.

En su siguiente presentación, el hondureño volvió a aparecer con gol y fue protagonista en la victoria 3-2 frente a Jaguares de Córdoba el 29 de enero, anotando el tercer tanto del Inter Bogotá en ese compromiso.

Dereck Moncada, exjugador del Olimpia, registra en sus estadísticas 4 goles en 4 juegos disputados hasta los momentos. Solamente se perdió la jornada 1.

El Internacional de Bogotá llegó a 10 puntos en el campeonato de la máxima categoría de la división colombiana y de momento amaneció en el primer lugar.