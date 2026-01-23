¡Golazo en su debut! Así fue el tanto de Dereck Moncada con el Internacional de Bogotá de la Liga de Colombia

Dereck Moncada escribió una página histórica en el fútbol colombiano al marcar su primer gol en la Liga de Colombia, convirtiéndose además en el autor del primer tanto oficial en la historia del Internacional de Bogotá. El atacante hondureño tuvo una noche inolvidable en su primera titularidad con el club capitalino.

La anotación llegó tras una acción fortuita dentro del área rival. Luego de una atajada del portero del Cúcuta, el balón quedó servido en el centro del área, donde Moncada reaccionó con rapidez y la “cacheteó” para enviarla al fondo de las redes, desatando la celebración de su equipo.

El gol del catracho se produjo en el minuto 45+3, justo antes del descanso, un momento clave que le permitió al Internacional de Bogotá irse al entretiempo con ventaja en el marcador. La acción reflejó la intuición y el olfato goleador del delantero hondureño.

Para Moncada, el tanto significó un estreno soñado como titular en el fútbol colombiano, luego de haber esperado su oportunidad desde su llegada al club. El cuerpo técnico le dio la confianza desde el inicio y el atacante respondió con gol en un momento determinante del encuentro.

Con esta anotación, Dereck Moncada no solo se estrenó en las redes en Colombia, sino que también quedó en los libros del Internacional de Bogotá como el primer goleador del club en la Liga. Un inicio prometedor para el hondureño, que busca consolidarse y seguir aportando goles en su nueva etapa internacional.