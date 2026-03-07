Legionarios

Romell Quioto se divierte en Arabia Saudita: Así fue el nuevo golazo que anotó con Al-Faysaly

El hondureño se quitó dos marcas y definió de derecha para el golazo ante Al Diriyah.

2026-03-07

El delantero hondureño Romell Quioto volvió a destacar en el fútbol de Arabia Saudita al marcar un gol clave con su equipo, Al-Faisaly FC, en la jornada 25 de la segunda división.

El atacante catracho se hizo presente en el marcador durante el empate 2-2 frente a Al-Diriyah FC, resultado que permitió a su equipo sumar un punto importante en la lucha por el ascenso.

El séptimo gol de Quioto en la temporada llegó tras una brillante jugada individual que levantó a los aficionados de sus asientos. El hondureño se descolgó con velocidad por la banda izquierda y comenzó a encarar a la defensa rival.

Al ingresar al área, el delantero se quitó la marca de dos defensores con una serie de movimientos que dejaron sin reacción a los rivales. Tras acomodarse, sacó un remate de pierna derecha que terminó en el fondo de la red.

El tanto del atacante catracho significó el triunfo provisional para el Al-Faisaly en un partido muy disputado que terminó empatado 2-2. Con su anotación, Quioto continúa consolidándose como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Con este resultado, el conjunto saudí alcanzó los 46 puntos en la tabla de posiciones. Actualmente se ubica en la quinta posición del campeonato de la segunda división.

Además, el Al-Faisaly se mantiene a siete puntos de los puestos de ascenso directo. Por ahora, el equipo del hondureño se encuentra en zona de repechaje, donde buscará pelear por un boleto a la primera división del fútbol saudí.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
