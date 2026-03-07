Romell Quioto se divierte en Arabia Saudita: Así fue el nuevo golazo que anotó con Al-Faysaly

El delantero hondureño Romell Quioto volvió a destacar en el fútbol de Arabia Saudita al marcar un gol clave con su equipo, Al-Faisaly FC, en la jornada 25 de la segunda división.

El atacante catracho se hizo presente en el marcador durante el empate 2-2 frente a Al-Diriyah FC, resultado que permitió a su equipo sumar un punto importante en la lucha por el ascenso.

El séptimo gol de Quioto en la temporada llegó tras una brillante jugada individual que levantó a los aficionados de sus asientos. El hondureño se descolgó con velocidad por la banda izquierda y comenzó a encarar a la defensa rival.