El regreso de Kervin Arriaga marca la agenda de legionarios en este fin de semana

Varios futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán actividad entre este<b> viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 de marzo</b> con sus respectivos clubes en ligas de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, en una jornada cargada para los llamados legionarios.La actividad comienza hoy a las 5:00 de la tarde cuando el joven atacante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/darlin-mencia-su-nueva-vida-en-uruguay-y-confiesa-el-error-final-real-espana-olimpia-FA29292878" target="_blank">Darlin Mencía</a></b> vea acción con el Montevideo Wanderers frente al Deportivo Maldonado en el campeonato uruguayo.