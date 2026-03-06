El regreso de Kervin Arriaga marca la agenda de legionarios en este fin de semana

La actividad comienza hoy a las 5:00 de la tarde cuando el joven atacante Darlin Mencía vea acción con el Montevideo Wanderers frente al Deportivo Maldonado en el campeonato uruguayo.

Varios futbolistas hondureños que militan en el extranjero tendrán actividad entre este viernes, sábado y domingo 6, 7 y 8 de marzo con sus respectivos clubes en ligas de Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Centroamérica, en una jornada cargada para los llamados legionarios.

Para este sábado la agenda será aún más intensa. El mediocampista Kervin Arriaga podría tener participación desde las 9:15 de la mañana cuando su equipo el Levante UD se enfrente al Girona FC. El Misilito ya está habilitado y podría volver a tener acción en la LaLiga española. Recibió tres juegos de castigo tras ser expulsado, pero ya está disponible.

Minutos después, a las 9:30 am, el defensor Julián Martínez jugará con el FC Alverca ante el AVS Futebol SAD en el fútbol portugués.

Otro de los hondureños que verá acción será el extremo Luis Palma, quien a la 1:15 de la tarde disputará un atractivo duelo en la liga polaca cuando el Widzew Łódź reciba al Lech Poznań.

Más tarde, en la MLS, el volante David Ruiz podría sumar minutos con el Inter Miami CF, que visitará al D.C. United a las 3:30 de la tarde. En la misma liga estadounidense, el lateral Joseph Rosales jugará a las 6:30 pm cuando el Minnesota United FC visite al Charlotte FC.

Posteriormente, a las 7:30 pm, los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta podrían enfrentarse cuando el Nashville SC reciba al Minnesota United FC.

La actividad continuará el domingo con más legionarios. El defensor Getsel Montes jugará a las 5:00 pm con el Deportivo Saprissa frente al CS Herediano en uno de los duelos más atractivos del fútbol costarricense.

En Europa del Este, el zaguero Denil Maldonado verá acción desde las 8:00 de la mañana con el FC Rubin Kazan ante el FC Krasnodar.

Finalmente, el delantero Bryan Róchez jugará también a las 8:00 am con el Leixões SC frente al UD Leiria en la segunda división del fútbol portugués.

De esta manera, el fin de semana estará cargado de actividad para los futbolistas hondureños en el extranjero, quienes buscan sumar minutos y buen rendimiento pensando también en futuras convocatorias con la Selección de Honduras.



LA AGENDA DE LEGIONARIOS

Darlin Mencía hoy/5:00 pm

Wanderers vs Maldonado



Kervin Arriaga mañana/9:15 am

Levante vs Girona



Julián Martínez mañana/9:30 am

Alverca vs AVS



Luis Palma mañana/1:15 pm

Widzew Lodz vs Lech Poznan



David Ruiz mañana/3:30 pm

DC United vs Inter Miami



Joseph Rosales mañana/6:30 pm

Charlotte vs Austin



Andy Nájar y Brayan Acosta mañana/7:30 pm

Nashville-Minnesota

Getsel Montes domingo/5:00 pm

Saprissa vs Herediano

Denil Maldonado domingo/8:00 am

Rubin Kazán vs Krasnodar

Bryan Róchez domingo/8:00 am

Leixões-Leiria