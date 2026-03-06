Nixon Cruz será operado y se conoció el tiempo que estará de baja en el Real España

El extremo de Real España, <b>Nixon Cruz</b>, será sometido este viernes 6 de marzo a una intervención quirúrgica <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-entre-la-espada-y-la-pared-la-dura-decision-nixon-cruz-fichajes-mls-BI29565271" target="_blank">en su rodilla izquierda</a></b> luego de confirmarse una lesión de meniscos que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.<b>El futbolista aurinegro de 19 años</b> arrastra desde hace tiempo una enfermedad crónica en esa articulación, situación que ha sido controlada por el cuerpo médico del club durante la temporada. Sin embargo, en el más reciente compromiso del equipo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-platense-real-espana-lider-torneo-clausura-frente-rival-alto-nivel-horario-sede-verlo-por-tv-GP29515146" target="_blank">ante Platense</a></b>, sufrió una fuerte contusión que terminó agravando su condición y derivó en el daño meniscal que ahora requiere tratamiento quirúrgico.