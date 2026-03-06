Alejandro Reyes busca su mejor versión en Motagua y anhela volver a la Selección de Honduras: "No estoy lejos del 100%"

El mediocampista de Motagua, <b>Alejandro Reyes</b>, dejó claro que su objetivo va más allá de consolidarse en el club azul: quiere volver a la Selección de Honduras.El volante reconoció, previo al viaje para medirse este sábado 7 de marzo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">al CD Choloma</a></b>, que aún no está en su mejor versión, pero aseguró que trabaja para alcanzar su máximo nivel y así convencer al nuevo seleccionador, José Francisco Molina, de darle una nueva oportunidad con la Bicolor.