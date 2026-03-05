¡Buenas noticias en Olimpia! Eduardo Espinel recupera a futbolista que estuvo lesionado en el 2025

<b>Olimpia </b>recibió este jueves una de las noticias que más esperaba en el torneo Clausura 2026 de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b>. En las últimas horas se confirmó el regreso del volante <b>Axel Jamir Maldonado.</b>El mediocampista merengue había estado fuera de las canchas desde noviembre del año pasado debido a una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para corregir el problema y evitar futuras recaídas.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL</a></b>Maldonado sufrió la dolencia durante el compromiso frente a<b> Liga Deportiva Alajuelense</b>, correspondiente a la semifinal de la <b>Copa Centroamericana</b>, serie en la que el conjunto albo quedó eliminado tras una desafortunada tanda de penales.