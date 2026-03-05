¡Ya es una realidad! Liga Nacional de Honduras comienza a instalar el FVS en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa

La Liga Nacional de Honduras puso manos a la obra a la modernización del arbitraje. Este día comenzaron con la instalación del FVS en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Un grupo de expertos en el tema fueron los encargados de dar el puntillazo inicial. Jorge Herrera, presidente de la primera división, había avanzado que el nuevo sistema de ayuda del arbitraje llegaría a Honduras y sería antes del comienzo de la segunda vuelta y todo va avanzando de buena forma.

"Estamos en la etapa final: ya llegaron los equipos y se ha capacitado a los árbitros; ahora solo nos queda una capacitación para los cuerpos técnicos de los equipos, que puede hacerse vía Zoom. En ella se les explicarán los tipos de ventanas disponibles, qué jugadas van a revisión automática, cuáles no y en cuáles deberán levantar la banderola para solicitar una revisión. Después de esa última etapa, solo falta la autorización correspondiente para implementar el VAR/FVS", mencionó Herrera. Hoy es el día donde comenzarán las pruebas y se hará con un partido de reservas entre Olimpia y Olancho FC. Hoy mismo se le terminarán de darle las capacitaciones a los árbitros para que entiendan cómo es que se ejecutan las decisiones.