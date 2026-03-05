¡Ya es una realidad! Liga Nacional de Honduras comienza a instalar el FVS en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> puso manos a la obra a la modernización del arbitraje. Este día comenzaron con la instalación del <b>FVS </b>en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Un grupo de expertos en el tema fueron los encargados de dar el puntillazo inicial.<b>Jorge Herrera</b>, presidente de la primera división, había avanzado que el nuevo sistema de ayuda del arbitraje llegaría a Honduras y sería antes del comienzo de la segunda vuelta y todo va avanzando de buena forma.