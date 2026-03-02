Presidente de Liga Nacional anuncia llegada del VAR y revela el estadio donde se harán las pruebas: "Ya estamos a un 95%"

"Vamos a ver qué es lo que sucede de la ah capacitación y simulación que vamos a tener esta semana, pero en términos reales vamos ya bastante avanzados y estamos eh a un 95% de que esto empiece a funcionar", dijo.Según explicó Herrera, la capacitación incluirá una fase teórica y otra práctica. La primera abordará la fundamentación del VAR, su funcionamiento y la revisión de videos. Posteriormente, se trasladarán al estadio Chelato Uclés para realizar simulaciones con equipos, deteniendo y recreando jugadas con el fin de entrenar a los árbitros."De que terminemos la simulación esta semana y luego empezar lo más pronto posible, pero ya estamos a un 95%, estamos contentos en la Liga Nacional. Es todo un proceso y gracias a Dios estamos culminando con eso".El presidente de la Liga Nacional indicó que todos los estadios ya fueron inspeccionados para verificar las condiciones técnicas necesarias. En algunos casos se solicitaron ajustes menores, los cuales ya fueron realizados.