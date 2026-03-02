Presidente de Liga Nacional anuncia llegada del VAR y revela el estadio donde se harán las pruebas: "Ya estamos a un 95%"

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, informó que el equipo técnico del VAR ya se encuentra en el país y que entre miércoles y viernes los árbitros recibirán la capacitación correspondiente. El dirigente aseguró que están a días de estrenarlo, ya que la mayoría de los estadios cuentan con internet de alta velocidad. Herrera explicó que el proyecto está avanzado en un 95% y que el porcentaje restante corresponde a la instalación del sistema. Detalló que las primeras pruebas se realizarán en el estadio Chelato Uclés, casa de los clubes capitalinos, donde se verificará su funcionamiento, ya que se implementará bajo el formato FVS (Football Video Support). "El día miércoles inicia la capacitación de los árbitros y la simulación de los partidos. Eh, va a ser miércoles y jueves y aparte del viernes si es necesario. Ya el equipo ya está en Honduras, hoy lo van a desaduanar, por lo tanto ya la otra semana estamos listos eh con toda la información y la tecnología para poder entrar en funcionamiento", comentó Herrera al programa SB Deportes.

"Vamos a ver qué es lo que sucede de la ah capacitación y simulación que vamos a tener esta semana, pero en términos reales vamos ya bastante avanzados y estamos eh a un 95% de que esto empiece a funcionar", dijo. Según explicó Herrera, la capacitación incluirá una fase teórica y otra práctica. La primera abordará la fundamentación del VAR, su funcionamiento y la revisión de videos. Posteriormente, se trasladarán al estadio Chelato Uclés para realizar simulaciones con equipos, deteniendo y recreando jugadas con el fin de entrenar a los árbitros. "De que terminemos la simulación esta semana y luego empezar lo más pronto posible, pero ya estamos a un 95%, estamos contentos en la Liga Nacional. Es todo un proceso y gracias a Dios estamos culminando con eso". El presidente de la Liga Nacional indicó que todos los estadios ya fueron inspeccionados para verificar las condiciones técnicas necesarias. En algunos casos se solicitaron ajustes menores, los cuales ya fueron realizados.