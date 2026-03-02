Liga Hondubet

Presidente de Liga Nacional anuncia llegada del VAR y revela el estadio donde se harán las pruebas: "Ya estamos a un 95%"

La Federación de fútbol adelantó que entre el 4 y 6 de marzo se hará la capacitación de los árbitros. El equipo arribó este día al país.

  • Presidente de Liga Nacional anuncia llegada del VAR y revela el estadio donde se harán las pruebas: Ya estamos a un 95%

    La Liga Nacional de Honduras anuncia la llegada del VAR a Honduras y se pondrá a prueba en los próximos días, comenzando las pruebas en el estadio Chelato Uclés.
2026-03-02

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, informó que el equipo técnico del VAR ya se encuentra en el país y que entre miércoles y viernes los árbitros recibirán la capacitación correspondiente. El dirigente aseguró que están a días de estrenarlo, ya que la mayoría de los estadios cuentan con internet de alta velocidad.

Herrera explicó que el proyecto está avanzado en un 95% y que el porcentaje restante corresponde a la instalación del sistema. Detalló que las primeras pruebas se realizarán en el estadio Chelato Uclés, casa de los clubes capitalinos, donde se verificará su funcionamiento, ya que se implementará bajo el formato FVS (Football Video Support).

"El día miércoles inicia la capacitación de los árbitros y la simulación de los partidos. Eh, va a ser miércoles y jueves y aparte del viernes si es necesario. Ya el equipo ya está en Honduras, hoy lo van a desaduanar, por lo tanto ya la otra semana estamos listos eh con toda la información y la tecnología para poder entrar en funcionamiento", comentó Herrera al programa SB Deportes.

Javier López se va en contra del arbitraje, esto dijo del nuevo DT de Honduras y sorprende: "El que no llora, no mama"

"Vamos a ver qué es lo que sucede de la ah capacitación y simulación que vamos a tener esta semana, pero en términos reales vamos ya bastante avanzados y estamos eh a un 95% de que esto empiece a funcionar", dijo.

Según explicó Herrera, la capacitación incluirá una fase teórica y otra práctica. La primera abordará la fundamentación del VAR, su funcionamiento y la revisión de videos. Posteriormente, se trasladarán al estadio Chelato Uclés para realizar simulaciones con equipos, deteniendo y recreando jugadas con el fin de entrenar a los árbitros.

"De que terminemos la simulación esta semana y luego empezar lo más pronto posible, pero ya estamos a un 95%, estamos contentos en la Liga Nacional. Es todo un proceso y gracias a Dios estamos culminando con eso".

El presidente de la Liga Nacional indicó que todos los estadios ya fueron inspeccionados para verificar las condiciones técnicas necesarias. En algunos casos se solicitaron ajustes menores, los cuales ya fueron realizados.

¿Marathón ganó con ayuda arbitral? Pablo Lavallén responde muy franco: “Hoy el perjudicado fue Olimpia”

"Ya se hizo la revisión, están acorde, se puede implementar. En todos los sistemas, en todos los estadios ya se hizo la inspección. En algunos se mandaron a hacer algunos cambios pequeños. Ya se hizo los cambios y estamos listos con el internet en cada uno de los estadios".

Herrera también reconoció que la situación económica del fútbol hondureño no atraviesa su mejor momento y que la no clasificación al Mundial afectó las finanzas.

"Luego también el no haber clasificado al mundial, claro que nos pasó factura nos guste o no como dirigente. Entonces, tenemos que hacer la revisión de la realidad que estamos viviendo y por eso día a día hacemos un esfuerzo para innovar, para para apoyar más para poder desarrollar el fútbol hondureño. No estamos en el mejor momento en el fútbol hondureño".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
jorge herrera
|
Olimpia
|