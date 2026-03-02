Eddie Hernández, el incombustible goleador que se rejuvenece a sus 35 años en el Real España: Sus números en Liga Nacional

Eddie Hernández está teniendo un nuevo renacer en la Liga Nacional de Honduras. El veterano atacante de 35 años vapuleó con doblete a su antiguo amor, el Platense de Puerto Cortés, equipo que lo hizo debutar en la primera división.

Con su doblete en la Jornada 9, el Cañonero del Aguán llego a ocho anotaciones en el actual certamen, por lo que se ha consolidado como el mejor goleador del campeonato con la camiseta del aurinegro. Los ha convertido en apenas siete juegos, por lo que su media de gol supera el gol por partido.

El atacante llegó a la máquina después de medio año en Guatemala donde logró anotar seis goles en 23 partidos, incluyendo un gol y un partido en la Copa Centroamericana. Llegó con altas expectativas, pero no la pasó bien.