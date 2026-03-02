Liga Hondubet

Jeaustin Campos explica la lesión de Nixon Cruz y evita hablar del arbitraje tras la polémica: "Yo no puedo hablar"

El DT de Real España respondió a la lesión que sufrió Nixon Cruz en el partido y se negó a hablar del arbitraje luego de ser perjudicado.

    El DT de Real España fue consultado por la lesión de Nixon Cruz y explicó que fue lo que pasó con el futbolista.
Jeaustin Campos dejó claro que el empate de Real España ante Platense tiene un sabor agridulce, pero que el equipo mantiene firme su convicción. “Hay un poco de frustración en el equipo porque queríamos ganar y queríamos ampliar la ventaja”, reconoció, aunque también resaltó que el torneo “todavía está moderadamente joven” y que no es momento de hacer cuentas.

El técnico tico insistió en que su prioridad es competir para ser campeón: “En mi cabeza está la Copa Centroamericana, pero porque quiero ser campeón, no voy a sacar esa calculadora nunca hasta que termine el campeonato”. Además, destacó la actitud de su plantel tras jugar con uno menos: “Hoy con uno menos igual seguimos intentándolo y se logró por lo menos el empate”.

Sobre las polémicas arbitrales, Campos fue punzante, pero también cuidadoso. Señaló que el debate muchas veces se mueve por presión mediática y lanzó un mensaje directo: “¿Cuántas veces ustedes tienen un micrófono por semana? Yo solo lo tengo una vez... a vos no te van a sancionar, a mí sí”. También dejó una frase que refleja su postura ante los fallos: “En algún momento sí nos beneficiarán, que no lo he visto. En otro momento, pues nos perjudicarán”.

Finalmente, el entrenador aurinegro se refirió a la lesión de Nixon Cruz, quien salió golpeado tras un choque fuerte. “Fue una entrada con este muchachito Puerto, se giró Puerto y Nixon iba cayendo y le golpeó la rodilla con el peroné, entonces ahí fue un choque de huesos”, explicó.

-- CONFERENCIA DE JEAUSTIN CAMPOS --

Sus sensaciones después del empate ante Platense

Gracias a Dios cayó el gol del empate, me parece que es muy justo y bueno, queríamos ampliar la ventaja pero no se pudo, pero lo importante es que estamos ahí, seguimos en los primeros lugares y nada, con todo el ánimo al tope. Esta semana fue una semana complicada, típica, y los muchachos a veces con fútbol, a veces con garra, con corazón hemos logrado salir bien hoy.

¿Qué sabor de boca le deja el resultado por la expulsión, por cómo se dio el partido? Y la otra es, sigue siendo líder, por ahí dejan escapar la oportunidad de ensanchar más la diferencia con el segundo lugar y también le preocupa agarrar esa segunda posición en la tabla general que le ha cedido un puesto a Copa Centroamericana?

Tienes toda la razón, hay un poco de frustración en el equipo porque queríamos ganar y queríamos ampliar la ventaja, era un momento importantísimo para poder hacerlo, pues no se logró por las razones que ya mencioné, pero el campeonato todavía está moderadamente joven, no ha madurado tanto, entonces no podemos hablar de la tabla general todavía, faltan muchos partidos, faltan más partidos por jugar que los que no jugar, entonces todavía está un poco verde el asunto, vamos a esperar a que madure y ahí vamos viendo.

De entrada te lo digo, en mi cabeza está la Centroamericana, pero porque quiero ser campeón, eso es lo que yo quiero, no voy a sacar esa calculadora nunca hasta que termine el campeonato y Dios primero lo logremos y logremos el torneo. Vamos bien, el equipo está jugando bien, tengo confianza en los muchachos, los muchachos tienen muchísima convicción de lo que están haciendo, ustedes lo ven, intentamos jugar fútbol en todas las canchas y jugar bien y eso también el fútbol nos ha premiado con este momento importante en la tabla de posiciones.

Un resultado que rescata con un punto, pero más allá del resultado, ¿qué le deja hoy su equipo, que hoy vio a un Platense casi que se parece idéntico a un clásico? En este juego vimos a un Real España siempre proponiendo, pero ¿qué pasó en esa jugada donde casi llega el tercer gol? Y veo que la defensa con Capeluto cambió drásticamente, porque hoy lo vi que anduvo detrás de Georgie Welcome.

Cuando jugás con uno menos no puedes jugar hombre a hombre, nos faltaría uno, entonces al final yo siento que logramos pararnos un poquito, las cuatro zonas defensivas nos ayudaron a estar bien paraditos y dejar a Nixon con Sayago en los últimos minutos para tratar de ir por el partido aun así con uno menos, pero como les digo, el arma que tiene Platense es el contragolpe, pues nos estábamos poniendo nosotros ahí para que nos anotaran, entonces al final tuvimos que remediar y gracias a Dios salió, que no nos hiciera más daño y todavía tuvimos dos o tres remates de media distancia, que pienso yo que también indica que estuvimos siempre pensando en el marco rival a pesar de la adversidad.

Real España siento yo que fue afectado por el arbitraje y el gol de Georgie Welcome también estaba adelantado. ¿Qué mensaje se le puede enviar a la Comisión de Arbitraje? El fútbol hondureño sigue con errores infantiles que muchas veces cuestan puntos y a otros les cuesta un trabajo. Entonces, ¿qué se le puede decir, a pesar de que es un tema repetitivo?

¿Cuántas veces ustedes tienen un micrófono por semana? Todos los días, ¿no? Yo solo lo tengo una vez, ¿me va a escuchar a mí una vez o a ustedes ahí siete días? Ustedes son los que tienen la voz y tienen la presión, si aquí cualquiera usa la prensa para ejercer presión y ese es el punto para mí trascendental. Yo no puedo hablar, a vos no te van a sancionar, a mí sí. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir en esto? Sí, lo dije desde el principio, sarcásticamente, bueno, seguiremos y en algún momento sí nos beneficiarán, que no lo he visto. En otro momento, pues nos perjudicarán, porque lo único que salió como si fuese un escándalo fue lo del Marathón y cinco minutos antes no nos pitaron un penal.

Entonces también va mucho por los medios. Yo creo que lo del VAR y toda esa cuestión que quieren sacar es la presión que tienen que tener ustedes a las autoridades y que les ayuden a los profesores, no solo capacitándolos como se debe, sino también con elementos tecnológicos. A veces uno se quiere matar, los quiere matar, pero también hay que ver las herramientas que ellos tienen. Son irónicos, no los voy a defender y más hoy que según ustedes hubo alguna situación que nos perjudicó, pero también es injusto, los tienen a la guerra con una pistola de agua y todavía no tienen VAR, todavía no sé, capacitarlos como se debe también. Entonces hay muchas situaciones en las cuales soy yo el menos involucrado y soy yo el que menos tiene voz ni voto en todo esto.

Esa intensidad de hoy, ¿es la que puede ajustar para seguir manteniéndose en primer lugar o para cambiar de ritmo en esta liga donde todo el mundo habla de la velocidad y la intensidad? ¿Puede ser un buen parámetro esto para poder terminar bien esta segunda vuelta?

Pues mira, hay gente que se acopla más rápido que otra. Lo de media cancha para adelante es un poquito más difícil acoplarse. ¿Por qué? Porque marcar es menos difícil. Pero ya coordinar con los compañeros, ya usted ve que Joe empieza a tenerlo como referente a Ritacco, que ya Ritacco sabe cómo podemos abrir con Nixon, ya va conociendo los perfiles de cada uno. Y eso es lo que necesitamos. Ritacco nos da algo que de repente nos puede dar Osorto también, pero bueno, no es lo mismo un tipo que en 10 países ha jugado y ha sido campeón en cinco a un chico de 19 años que está haciendo sus primeras armas. Yo siento que Ritacco va a ir creciendo. Hoy me gustó bastante, jugó bastante bien, me gustó. Sí, en algún momento pensábamos, sobre todo con la expulsión, tener un poquito más de ida y vuelta y atacar en velocidad, era otro partido, no era tanto juego de posesión y por ahí está, pero por el rendimiento creo que va creciendo, va tomando forma. Hoy tuvo dos o tres que me hubiera gustado que hubiese anotado una, una se la sacaron, pero ya vamos viendo la forma de él y eso me gusta muchísimo, es un elemento importante, va a ser muy importante para nosotros también.

Hemos visto un equipo que tras ir abajo en el marcador siguió buscando el partido a pesar de la expulsión, sigue invicto y logró un punto. ¿Cuáles han sido esos puntos claves para esa mentalidad? Y también preguntarle por Nixon Cruz, que al final del partido lo vimos con un golpe.

Es el ADN que hemos querido implementar y que ellos lo tienen, primero de jugar bien al fútbol, de ser protagonistas con la pelota, después de disputar cada una cuando no la tenemos. Hoy con uno menos, como bien lo mencionas, seguimos buscando el marco, obviamente asumimos algunos riesgos por estar abajo del marcador, lo hicimos y nos dio la posibilidad del triunfo y por ahí un par más. Ellos por supuesto que tuvieron más opciones, por supuesto, pero eso es lo que queremos, no bajar la cabeza. Fue un golpe duro, sí fue un golpe duro, pero hubo muchas más cosas positivas que negativas de esa serie contra Los Ángeles, me parece que hubo situaciones mucho más positivas que negativas. Vimos una intensidad en Los Ángeles en los últimos 50 o 60 minutos acá, una muy buena intensidad, una muy buena posesión de pelota, una buena marca, mucho más dinamismo y eso me gusta. Y lo que les dije a los muchachos es que hay que aprender las lecciones, nos dieron una gran lección de cómo se juega a un nivel mucho mejor que el de acá y que estuvimos ahí compitiendo, cálculos fatídicos, 25 minutos, 30 póngale, después de ahí estuvimos compitiendo y eso es lo que nos tiene que quedar de enseñanza, de que sí podemos llegar a rozar ese tipo de partidos, a rozar esa intensidad y eso es lo que nosotros no podemos dejar caer ahora o dejarlo perder. Hoy viste que con uno menos igual seguimos intentándolo y se logró por lo menos el empate.

Lo de Nixon sí fue una entrada con este muchachito Puerto, hablamos de la inconsciencia de la jugada, se giró Puerto y Nixon iba cayendo y le golpeó la rodilla con el peroné, entonces ahí fue un choque de huesos, así que esperamos recuperarlo lo más rápido posible.

