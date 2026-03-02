Jeaustin Campos explica la lesión de Nixon Cruz y evita hablar del arbitraje tras la polémica: "Yo no puedo hablar"

<b>Jeaustin Campos </b>dejó claro que el empate de <b>Real España </b>ante <b>Platense </b>tiene un sabor agridulce, pero que el equipo mantiene firme su convicción. “Hay un poco de frustración en el equipo porque queríamos ganar y queríamos ampliar la ventaja”, reconoció, aunque también resaltó que el torneo “todavía está moderadamente joven” y que no es momento de hacer cuentas.El técnico tico insistió en que su prioridad es competir para ser campeón: “En mi cabeza está la Copa Centroamericana, pero porque quiero ser campeón, no voy a sacar esa calculadora nunca hasta que termine el campeonato”. Además, destacó la actitud de su plantel tras jugar con uno menos: “Hoy con uno menos igual seguimos intentándolo y se logró por lo menos el empate”.Sobre las polémicas arbitrales, <b>Campos </b>fue punzante, pero también cuidadoso. Señaló que el debate muchas veces se mueve por presión mediática y lanzó un mensaje directo: “¿Cuántas veces ustedes tienen un micrófono por semana? Yo solo lo tengo una vez... a vos no te van a sancionar, a mí sí”. También dejó una frase que refleja su postura ante los fallos: “En algún momento sí nos beneficiarán, que no lo he visto. En otro momento, pues nos perjudicarán”.