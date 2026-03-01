Olimpia paga los platos rotos de Marathón; Motagua y Real España celebran: la tabla de posiciones de la Liga Hondubet

<b>Olimpia </b>tuvo que pagar los platos rotos de la mala racha que vivía <b>Marathón </b>en las últimas jornadas del <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Hondubet</b>; Motagua y Real España tienen el camino libre en la cima.El Monstruo Verde derrotó al actual bicampeón de Honduras con goles de <b>Nicolás Messiniti </b>(58') y <b>Henry Figueroa </b>(74'), sin embargo, el primero y último de los merengues fue anotado por el juvenil <b>David Flores </b>(11'), pero sirvió de poco o nada.Con esta victoria, Marathón escaló a la tercera posición con 11 puntos, bajando al Olimpia a la cuarta plaza, pero con la misma cantidad de unidades, sin embargo, los sampedranos tienen mejor diferencia de goles que los capitalinos.Motagua y Real España tienen el camino libre en la lucha por la cima. El Ciclón Azul se medirá ante Olancho FC y la Máquina de Jeaustin Campos lo hará frente a Platense para definir quién se quedará con las primeras dos plazas del torneo liguero.