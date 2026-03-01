¿Marathón ganó con ayuda arbitral? Pablo Lavallén responde muy franco: “Hoy el perjudicado fue Olimpia”

El director técnico argentino Pablo Lavallén celebró el triunfo 2-1 de Marathon sobre Olimpia en un vibrante clásico, destacando la remontada de su equipo como un espectáculo deportivo de alto nivel. "Fue un partidazo, para mí fue un buen espectáculo deportivo. Lograr esa remotada, un triunfo para la afición, creo que se necesitaba para el conjunto", inició Lavallén en la rueda de prensa posterior al encuentro. El sudamericano atribuyó la victoria a la entrega de sus jugadores y a los ajustes realizados en el entretiempo. "Agradecido por el partido que hicieron los futbolistas, porque este es un juego que estamos muchos detrás de un equipo, pero lo ganan los futbolistas desde adentro de la cancha. Y creo que eso lo charlamos ahí en el entretiempo. Creemos que ajustamos en donde teníamos que ajustar, en la intensidad, en el deseo de salir de esta racha sin victorias, de muchos empates, y que eso lo teníamos que desear con todo el corazón y entregar todo en cada jugada. Creo que esa fue un poco la clave", explicó. En el segundo tiempo, Marathon mostró mayor determinación para revertir el marcador. "Se vio un equipo más atento en el segundo tiempo, con más determinación, esa es la palabra, para salir a buscar un partido que siempre es difícil. Enfrentar a la Olimpia siempre es un desafío, porque te exigen mucho. Muy contentos por cómo se dio, de ir perdiéndonos en el primer tiempo y salir después en el segundo tiempo y dar la vuelta. La verdad que fue lo que necesitábamos para que se genere un cambio positivo en el equipo", detalló el entrenador. Lavallén desestimó hablar de crisis tras cuatro partidos sin ganar que tenían, enfocándose en las estadísticas que respaldaban el potencial de su equipo. "Se hablaba de una crisis de Marathón porque no se podía ganar. Creo que habían 4 partidos sin poder sacar un triunfo. Creo que el fútbol hoy es totalmente medible. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que medir qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal. Y yo te puedo asegurar que en la mayoría de los partidos que no hemos ganado, hemos dominado, hemos tenido más remates que el rival, hemos tenido mejor efectividad en los pases, hemos ganado más duelos, en casi la mayoría", argumentó.

El DT argentino insistió en que el problema radicaba en la falta de gol, no en el rendimiento general. "No te digo en todos porque no fue así, pero nos faltaba el gol y eso a veces es más difícil de trabajar porque cuando un futbolista pierde una situación de gol, eso afecta su confianza, afecta su mente. Y ahí nosotros ya no podemos trabajar demasiado. Lo que sí, el equipo sabe que tiene un nivel de juego o una posibilidad de llevar el juego muy alta, como lo hizo en el semestre pasado", agregó, recordando ejemplos como el 64% de posesión ante un rival con 10 jugadores. Lavallén subrayó la convicción del cuerpo técnico basada en datos físicos y futbolísticos. "Lamentablemente a veces hay que tratar de encontrar cuáles son las causas por las cuales no podemos tener ese tipo de actuaciones. Después todo lo que se puede medir con el tema del desempeño físico, con el tema del desempeño futbolístico, en todas las variables que hay en el fútbol, nosotros estábamos convencidos de que en algún momento íbamos a salir". "Hoy era una gran oportunidad porque veníamos de una derrota el día jueves. Aún derrotados, por ejemplo, tuvimos 64% de posesión y al rival el 35-36 y tuvimos 3 situaciones de gol con 10 jugadores. Hoy se alinearon un poquito los planetas, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, que ellos son los que resuelven este tipo de circunstancias", afirmó.

- La polémica del gol -

El punto álgido de la conferencia llegó con la polémica del segundo gol de Henry Figueroa, validado por el árbitro Said Martínez pese a una aparente posición adelantada. Ante la pregunta directa, Lavallén no evadió y defendió la necesidad de VAR en el fútbol hondureño. "Primero te diría que yo lo que dije es que hay que mejorar el fútbol hondureño. El fútbol hondureño pide VAR a gritos. Ahora la asociación de la FIFA, que es la federación que nuclea todas las federaciones del mundo, está haciendo más modificaciones con el VAR incluido". "Revisar las tarjetas amarillas, revisar cuando hay un córner que no fue córner, contar para que no se pierda tiempo 5 segundos cuando vas a sacar un lateral, 10 segundos cuando tenés que hacer un cambio. Entonces, lo que hay que hacer acá es arreglar esto. Hoy el perjudicado fue Olimpia. Y si el entrenador o la gente de Olimpia viene y se queja, tiene toda la razón del mundo. Yo no me pongo del lado de que ahora me tocó ganar a mí. No, muchachos. Esto hay que arreglarlo... Esto hay que arreglarlo", declaró con énfasis. VER MÁS: Olimpia paga los platos rotos de Marathón; Motagua y Real España celebran: la tabla de posiciones de la Liga Hondubet Lavallén llamó al periodismo y a la afición a exigir mejoras arbitrales por el bien del deporte. "Hay que exigirle a la gente, al periodismo, hay que exigirle que nos den unas mejores herramientas para que nos podamos defender. Los árbitros están en el ojo de la tormenta, siempre. Si no es un equipo, es el otro. Si no es un entrenador, es el otro. Esto es por el fútbol hondureño. Entonces, lo que pasó hoy no puede pasar más. A nosotros nos pasó varias veces. Hoy le pasó a Olimpia. Le ha pasado a Motagua. El otro día, una jugada muy grosera en el partido con Platense, que para mí no le cobraron un penal increíble. Pero bueno, esas cosas no pueden pasar más. Estamos en el 2026. No estamos en 1970", insistió.