¿Marathón ganó con ayuda arbitral? Pablo Lavallén responde muy franco: “Hoy el perjudicado fue Olimpia”

El entrenador argentino respaldó cualquier reclamo de Olimpia y reiteró su postura imparcial. "Entonces, hoy le tocó a Olimpia. Y si Olimpia se queja, tiene toda la razón del mundo. Y yo no soy los que hablo cuando la moneda cae de mi lado, en contra de mi favor. O ahora que cayó a favor mío, no digo nada. Solo denuncio. Traigan el VAR. Exijan un fútbol mejor. Cuiden a la gente. Cuiden el espectáculo. Cuiden a los árbitros que no tienen dónde agarrarse para saber si estás offside, si no estás offside, si fue corner, si fue lateral, si fue penal. Cuídenlos.", exhortó.Como extranjero, Lavallén instó a los locales a liderar la demanda por VAR. "Yo soy extranjero, muchachos. Yo seguramente no sé cuánto estaré aquí en este país trabajando. Yo me voy a mi país. No pasa nada. Pero ustedes que son de acá, exijan ustedes. Porque en el 2026 vos después competís a nivel para clasificar a un Mundial con VAR. Y no estás acostumbrado a jugar con VAR. Entonces, hay otras cosas. Entonces, esa exigencia la tienen que poner ustedes a la federación", concluyó en ese tema.<br />