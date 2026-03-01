¡Tremenda polémica! Henry Figueroa fulmina al Olimpia y Marathón remontó en el clásico nacional

El clásico nacional entre Marathón y Olimpia disputado en el estadio Yankel Rosenthal se llevó los reflectores en la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Como era de esperarse, un duelo atractivo, de acciones y muchos goles en el enfrentamiento que también fue la final del pasado torneo Apertura donde celebró el León.

David Flores y Nicolás Messiniti anotaron para cada institución y al minuto 73, se rompió todo con el segundo tanto de los esmeraldas y tercero de la tarde.