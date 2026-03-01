¡Tremenda polémica! Henry Figueroa fulmina al Olimpia y Marathón remontó en el clásico nacional

El clásico nacional entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-marathon-olimpia-transmision-liga-nacional-honduras-yankel-rosenthal-PP29515280" target="_blank">Marathón y Olimpia</a></b> disputado en el estadio Yankel Rosenthal se llevó los reflectores en la jornada 9 del torneo Clausura de la <b>Liga Hondubet.</b>Como era de esperarse, un duelo atractivo, de acciones y muchos goles en el enfrentamiento que también fue la final del pasado torneo Apertura donde celebró el León.