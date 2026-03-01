Liga Hondubet

¡Tremenda polémica! Henry Figueroa fulmina al Olimpia y Marathón remontó en el clásico nacional

Henry Figueroa fue el autor del segundo y definitivo gol de Marathón sobre el Olimpia.

2026-03-01

El clásico nacional entre Marathón y Olimpia disputado en el estadio Yankel Rosenthal se llevó los reflectores en la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Como era de esperarse, un duelo atractivo, de acciones y muchos goles en el enfrentamiento que también fue la final del pasado torneo Apertura donde celebró el León.

La argentina que robó miradas en el Marathón vs Olimpia: Jugador llegó con suéter entre el calor predominante y el hermoso color del ambiente

David Flores y Nicolás Messiniti anotaron para cada institución y al minuto 73, se rompió todo con el segundo tanto de los esmeraldas y tercero de la tarde.

Así fue la polémica con la que se definió el clásico; Henry Figueroa anotó en fuera de juego el gol del triunfo.

Así fue la polémica con la que se definió el clásico; Henry Figueroa anotó en fuera de juego el gol del triunfo.

En una buena proyección ofensiva por el centro, Carlos "Chuy" Pérez ganó la banda y centró. Apareció como un verdadero cazagoles el zaguero Henry Figueroa.

Con un cabezazo letal el experimentado defensor perforó las redes de la meta defendida por Edrick Menjívar y celebraron a lo grande en la cancha y en las gradas.

Hubo reclamos de los futbolistas del León y desde el cuerpo técnico, señalando una posición adelantada de Henry Figueroa. La acción fue validada por el árbitro Saíd Martínez y un gol fulminante en el clásico nacional.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Clásico nacional
|
Olimpia
|
Marathón
|