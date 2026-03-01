EN VIVO Platense vs Real España: El líder del torneo Clausura frente a un rival de alto nivel, horario, sede y dónde verlo por TV

Platense llega a este compromiso con la obligación de reaccionar. El conjunto escualo ha tenido un torneo irregular y necesita resultados positivos que le permitan escalar posiciones en la tabla y ganar confianza.El equipo porteño sabe que, aunque no juega en su habitual plaza en Puerto Cortés, <b>el Morazán puede convertirse</b> en un escenario favorable si logra imponer orden defensivo y aprovechar las oportunidades que genere en ataque.La concentración durante los 90 minutos será determinante para evitar errores que le han costado caro en jornadas anteriores.