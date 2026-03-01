EN VIVO Platense vs Real España: El líder del torneo Clausura frente a un rival de alto nivel, horario, sede y dónde verlo por TV

Liga Hondubet

La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet ofrece este domingo 1 de marzo un atractivo compromiso entre Platense y Real España en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos en la recta media del campeonato. La Máquina es líder con 17 puntos y el Tiburón cuenta con 7 unidades en el octavo puesto en la tabla de posiciones.

Platense llega a este compromiso con la obligación de reaccionar. El conjunto escualo ha tenido un torneo irregular y necesita resultados positivos que le permitan escalar posiciones en la tabla y ganar confianza.

El equipo porteño sabe que, aunque no juega en su habitual plaza en Puerto Cortés, el Morazán puede convertirse en un escenario favorable si logra imponer orden defensivo y aprovechar las oportunidades que genere en ataque.

La concentración durante los 90 minutos será determinante para evitar errores que le han costado caro en jornadas anteriores.

Por su parte, Real España afronta el encuentro con la presión natural de pelear en la parte alta. La Máquina ha mostrado mayor estabilidad colectiva a lo largo del Clausura y quiere reafirmar su candidatura sumando de tres en condición de visitante.

El cuadro aurinegro ha sabido combinar solidez defensiva con contundencia en los momentos clave de los partidos, una fórmula que intentará repetir esta noche en San Pedro Sula, donde administrativamente será visitante.

Uno de los aspectos a seguir será el ritmo del partido. Si Platense logra imponer intensidad y cortar los circuitos ofensivos del rival, el juego podría tornarse cerrado y disputado en el mediocampo. En cambio, si Real España consigue adueñarse del balón y jugar con amplitud por las bandas, puede inclinar el marcador a su favor gracias a su mayor profundidad ofensiva.

Con el pitazo inicial previsto para las 7:30 pm, el Estadio Francisco Morazán será testigo de un enfrentamiento que puede comenzar a definir aspiraciones en este Clausura. Platense busca dar el golpe y cambiar su rumbo; Real España pretende confirmar su condición de candidato. La mesa está servida para un duelo que promete intensidad y emociones.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: San Pedro Sula
Estadio: Morazán
Hora de inicio: 9:30 de la noche
Árbitro: Darwin Cedillo
Transmisión: Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
