¡Juticalpa venció al Victoria con gol de último momento y da tremendo salto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional!

La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras comenzó con un partido que definía mucho en las zonas del descenso y aunque Victoria pensó se llevaba un puntito de oro, al final se topó con su realidad: dura derrota en Juticalpa.

Los canecheros vencieron 1-0 a los lecheros con gol de Aldo Fajardo al 90' y dieron un buen salto en la tabla de colocaciones y pasaron al sexto puesto, bajándose a varios contrincantes.

Victoria, que venía de perder el Choloma se quedó con 10 y es ahora cuarto lugar del certamen liguero hondureño que lo sigue comandando Real España con 17 puntos, seguido del Motagua que alcanzó 15.

El bicampeón Olimpia se ubica como tercero mejor con 11. Olancho FC ahora es quinto lugar mientras Marathón, con mala campaña es séptimo mejor ubicado con apenas ocho.

La jornada 9 se termina de jugar el lunes con el Génesis vs UPNFM, pero este domingo se juegan los partidos Marathón vs Olimpia; Motagua vs Olancho FC y Platense vs Real España.