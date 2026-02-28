¡Juticalpa venció al Victoria con gol de último momento y da tremendo salto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional!

La jornada 9 del torneo Clausura de la <b>Liga Nacional de Honduras </b>comenzó con un partido que definía mucho en las zonas del descenso y aunque <b>Victoria </b>pensó se llevaba un puntito de oro, al final se topó con su realidad: dura derrota en <b>Juticalpa</b>.Los canecheros vencieron 1-0 a los lecheros con gol de <b>Aldo Fajardo</b> al 90' y dieron un buen salto en la tabla de colocaciones y pasaron al sexto puesto, bajándose a varios contrincantes.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE GOLEADORES DE LIGA NACIONAL</a></b><b>Victoria</b>, que venía de perder el <b>Choloma</b> se quedó con 10 y es ahora cuarto lugar del certamen liguero hondureño que lo sigue comandando <b>Real España</b> con 17 puntos, seguido del <b>Motagua</b> que alcanzó 15.El bicampeón <b>Olimpia</b> se ubica como tercero mejor con 11. <b>Olancho FC</b> ahora es quinto lugar mientras <b>Marathón</b>, con mala campaña es séptimo mejor ubicado con apenas ocho.La jornada 9 se termina de jugar el lunes con el <b>Génesis vs UPNFM,</b> pero este domingo se juegan los partidos <b>Marathón vs Olimpia;</b> <b>Motagua vs Olancho FC </b>y <b>Platense vs Real España.</b>