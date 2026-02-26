Marathón vs Génesis PN EN VIVO: ¡Con sorpresas! El Monstruo Verde sorprende con su 11 titular en el Estadio Morazán

Liga Hondubet

    Marathón recibe al Génesis PN en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. FOTOS PORTADAS: Neptalí Romero.

     Mario O. Figueroa
2026-02-26

Marathón y Génesis PN se miden este jueves en el cierre de la fecha 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El Estadio Francisco Morazán albergará el compromiso entre ambas instituciones a partir de las 7:30 PM.

El verde llega en crisis tras acumular cinco partidos consecutivos sin ganar en el certamen, pero más allá de eso, el verde es sexto con ocho unidades. Génesis PN, por su parte, tiene la gran oportunidad de escalar en la zona roja de la Liga Nacional.

MARATHÓN: 23- César Samudio; 54- Jaylor Fernández, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 7- Isaac Castillo, 8- Tomás Sorto, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega; 11- Nicolás Messiniti y 79- Rubilio Castillo.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
