Chirinos destapa lo que le hace falta al hondureño y le deja un claro mensaje al olimpismo: "Ya saben lo que pasa al final"

El futbolista de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/que-llevaban-arbitros-volvio-referente-olimpia-gran-gesto-motagua-grito-asuex-choloma-LI29474087#image-1" target="_blank">Olimpia</a> </b>puso como ejemplo a uno de sus excompañeros que ahora brilla en el extranjero en su primera oportunidad: "Dereck Moncada, un cipote que se la creyó y mirá dónde está. Bueno, ese es el mejor ejemplo que puede tener actualmente el fútbol hondureño, un cipote que se cuida, que tiene una buena alimentación, que tiene un preparador físico aparte que lo está exigiendo, que pregunta, que pide consejos y bueno, ahí ven los resultados", expresó el '33' merengue.<b>Chirinos </b>también reflexionó sobre por qué se ha perdido ese jugador atrevido y lo explicó sin rodeos: “Tal vez es la pena, es el miedo a equivocarse”. Además, señaló que el problema viene desde la base: “También viene de abajo, de las categorías menores, porque tenés que tener una persona ahí que te vaya exigiendo, que te vaya diciendo las cosas, pero bueno, aquí no hay ahora”. Y comparó con la experiencia en el extranjero: “Creo que cuando vas a otros países tenés margen de error, porque vas a demostrar que sos mejor que los que están ahí”.Sobre su paso por México, <b>Chirinos </b>relató con detalle: “Cuando estuve en México yo ya estaba casi para firmar, fue de un día para otro, bueno, ni ocho horas cuando cambió todo de repente. Entonces, hubiera sido de una mejor forma, pero bueno, al final es lo que me tocó y estoy feliz con la carrera que he hecho”.