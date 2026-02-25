Olimpia se mete en el podio y Motagua tiene en aprietos al líder Real España en la tabla de posiciones

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado<b> domingo frente al Olimpia</b> en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza.Juticalpa FC no la pasó bien en su sede elegida como local y fue el Ciclón Azul que se llevó el triunfo con marcador de 2-1 y con este llegaron a 15 puntos.El Ciclón Azul se mantiene en la segunda plaza del torneo Clausura y se encuentra a dos unidades del líder, <b>Real España que tuvo descanso</b> en esta jornada.En el otro duelo, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-choloma-en-vivo-hora-canal-transmision-jornada-8-torneo-clausura-MJ29463618" target="_blank">Olimpia recibió al CD Choloma</a></b> en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.De esta forma, los blancos dejaron atrás las dos derrotas seguidas y saltaron del sexto puesto a ubicarse en la tercera plaza con 11 puntos en el campeonato.<b>Y este jueves 26 de febrero,</b> se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. A las 5:15 pm, los Lobos UPNFM reciben en Choluteca a Platense.Mientras que a las 7:30 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón le hace los honores a los Caninos del Génesis PN.<br /><br /><b>TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</b>