Liga Hondubet

Olimpia se mete en el podio y Motagua tiene en aprietos al líder Real España en la tabla de posiciones

Este miércoles 25 de febrero se desarrollaron dos encuentros de la octava jornada.

  • Olimpia se mete en el podio y Motagua tiene en aprietos al líder Real España en la tabla de posiciones

    Motagua remontó para vencer a Juticalpa FC en la jornada 8 del torneo Clausura y Olimpia fue más que CD Choloma. FotoS José Aníbal Vázquez y Alex Pérez.
2026-02-25

La jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet vivió sus encuentros programados entre Juticalpa FC vs Motagua y el Olimpia frente al CD Choloma.

Sin embargo, esta octava jornada comenzó el martes 24 de febrero con el enfrentamiento donde el Victoria logró un valioso triunfo de 2-1 sobre el Olancho FC en La Ceiba.

¿Qué pasó? Exfutbolista Samuel Caballero y Elsa Oseguera en el ojo del huracán en Estados Unidos

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza.

Juticalpa FC no la pasó bien en su sede elegida como local y fue el Ciclón Azul que se llevó el triunfo con marcador de 2-1 y con este llegaron a 15 puntos.

El Ciclón Azul se mantiene en la segunda plaza del torneo Clausura y se encuentra a dos unidades del líder, Real España que tuvo descanso en esta jornada.

En el otro duelo, el Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.

De esta forma, los blancos dejaron atrás las dos derrotas seguidas y saltaron del sexto puesto a ubicarse en la tercera plaza con 11 puntos en el campeonato.

Y este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. A las 5:15 pm, los Lobos UPNFM reciben en Choluteca a Platense.

Mientras que a las 7:30 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón le hace los honores a los Caninos del Génesis PN.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Olimpia se mete en el podio y Motagua tiene en aprietos al líder Real España en la tabla de posiciones
Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Tabla de posiciones de Honduras
|
Olimpia
|
Motagua
|
Juticalpa
|