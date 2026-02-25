Olimpia se mete en el podio y Motagua tiene en aprietos al líder Real España en la tabla de posiciones

Sin embargo, esta octava jornada comenzó el martes 24 de febrero con el enfrentamiento donde el Victoria logró un valioso triunfo de 2-1 sobre el Olancho FC en La Ceiba.

La jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet vivió sus encuentros programados entre Juticalpa FC vs Motagua y el Olimpia frente al CD Choloma.

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza.

Juticalpa FC no la pasó bien en su sede elegida como local y fue el Ciclón Azul que se llevó el triunfo con marcador de 2-1 y con este llegaron a 15 puntos.

El Ciclón Azul se mantiene en la segunda plaza del torneo Clausura y se encuentra a dos unidades del líder, Real España que tuvo descanso en esta jornada.

En el otro duelo, el Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.

De esta forma, los blancos dejaron atrás las dos derrotas seguidas y saltaron del sexto puesto a ubicarse en la tercera plaza con 11 puntos en el campeonato.

Y este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. A las 5:15 pm, los Lobos UPNFM reciben en Choluteca a Platense.

Mientras que a las 7:30 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón le hace los honores a los Caninos del Génesis PN.



TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA