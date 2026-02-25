Olimpia vs Choloma EN VIVO: hora y canal para ver el partido por la fecha 8 de la Liga Hondubet

¡Qué partidazo se viene! Olimpia y Choloma se miden este miércoles en la continuación de la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet de Honduras.

El compromiso arranca a las 7 y media de la noche, con dos clubes que llegan en diferentes momentos. El león viene de perder el clásico ante Motagua, además de encajar su segunda derrota al hilo en el certamen.

Esta derrota ante Motagua lo bajó hasta la sexta posición de la clasificación, donde apenas suma ocho puntos en seis partidos. Eso sí, un triunfo lo colocaría al menos en la cuarta plaza.

Choloma, por su parte, viene de un enorme triunfo ante ante Victoria en el Estadio Rubén Deras. Los comandados por Carlos Padilla lograron su primera victoria y hoy quieren darle el batacazo al león en el Estadio Nacional Chelato Uclés.