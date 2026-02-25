Liga Hondubet

Olimpia vs Choloma EN VIVO: hora y canal para ver el partido por la fecha 8 de la Liga Hondubet

Olimpia recibe al CD Choloma por la fecha 8 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

LIGA HONDUBET
Olimpia
Olimpia
-
CD Choloma
CD Choloma
-
  • Olimpia vs Choloma EN VIVO: hora y canal para ver el partido por la fecha 8 de la Liga Hondubet

    Olimpia recibe al Choloma en la fecha ocho del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

     Mario O. Figueroa
2026-02-25

¡Qué partidazo se viene! Olimpia y Choloma se miden este miércoles en la continuación de la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet de Honduras.

El compromiso arranca a las 7 y media de la noche, con dos clubes que llegan en diferentes momentos. El león viene de perder el clásico ante Motagua, además de encajar su segunda derrota al hilo en el certamen.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Esta derrota ante Motagua lo bajó hasta la sexta posición de la clasificación, donde apenas suma ocho puntos en seis partidos. Eso sí, un triunfo lo colocaría al menos en la cuarta plaza.

Choloma, por su parte, viene de un enorme triunfo ante ante Victoria en el Estadio Rubén Deras. Los comandados por Carlos Padilla lograron su primera victoria y hoy quieren darle el batacazo al león en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

¿Bengtson sancionado? Comisión de Disciplina no perdona al Olimpia tras la bronca contra Armando Castro

No obstante, Choloma es el equipo más complicado en la tabla del descenso, donde suma 17 puntos y está a cuatro de Génesis PN, el otro equipo involucrado en la zona roja de la Liga Nacional de Honduras.

Recordá que el partido lo podés seguir a www.diez.hn. Los melenudos y maquileros se miden en un partido de mucha intensidad en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|
Olimpia
|
CD Choloma
|