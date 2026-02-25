¿Bengtson sancionado? Comisión de Disciplina no perdona al Olimpia tras la bronca contra Armando Castro

Mientras tanto, la Comisión sí actuó en otros casos de la fecha. “Al CD UPNFM se le impone multa de seis mil lempiras (L.6,000.00), por amonestación de 5 integrantes.- Sirve de fundamento el artículo 52 literal a del Código Disciplinario de la FFH”, detallaron en el primer inciso del acta oficial tras los compromisos del fin de semana.

La Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras confirmó este martes los castigos correspondientes a la jornada 7 del torneo Clausura 2025-26, pero el tema que más debate generó fue la no sanción contra Jerry Bengtson tras el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua. El delantero merengue le bajó el brazo a Armando Castro en una acción polémica que el árbitro no castigó ni con tarjeta amarilla, y que tampoco derivó en suspensión posterior.

En el duelo disputado en La Ceiba entre Victoria y Choloma, el organismo sancionó con dos partidos de suspensión al jugador Elvin Oliva, del conjunto ceibeño, por recibir tarjeta roja por juego brusco grave. La resolución se amparó en los artículos 47 letra “a” y 48 numeral 1 letra “b” del Código Disciplinario.

El equipo más castigado fue Olimpia, no solo por la derrota en el clásico, sino también por las sanciones posteriores. La Comisión suspendió por dos encuentros al asistente técnico Osvaldo Carro por desaprobar decisiones arbitrales y por un partido al futbolista Juan Hernández, quien fue expulsado por doble amonestación en el mismo compromiso.

Además, al club blanco se le impuso una multa de seis mil lempiras por la amonestación de cinco integrantes, otorgándole un plazo de ocho días calendario para realizar el pago. La Comisión de Disciplina reveló los castigos previo al inicio de la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA