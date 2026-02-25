¿Se va Nixon? Campos se rinde ante su equipo tras quedar eliminados: “Se demostró que la diferencia no era tan grande”

El técnico del Real España, Jeaustin Campos, aseguró que más allá del resultado global (7-1) ante Los Angeles FC, su equipo dejó señales claras de crecimiento y competitividad internacional. El entrenador costarricense lamentó los 25 minutos del partido de ida que marcaron la serie, pero destacó la reacción y el carácter mostrado en el resto de la eliminatoria.

“De 180 minutos rescato 150 o 160”, afirmó el estratega, subrayando que su plantel, joven y con poca experiencia en este tipo de escenarios, logró competir ante un rival con mayor recorrido y jerarquía. Para el cuerpo técnico, el rendimiento en el segundo encuentro es la versión que esperan consolidar con los refuerzos y trasladar al torneo local. Además, el entrenador dejó claro que el objetivo inmediato es el campeonato nacional. Sobre el futuro de Nixon, explicó que no existe nada concreto pese a los rumores que lo vinculan con la Major League Soccer, y reiteró que el futbolista sigue siendo pieza clave en la búsqueda del título en mayo.

CONFERENCIA DE JEAUSTIN CAMPOS

¿Cómo explica la eliminatoria después de esos primeros minutos del juego de ida? Fueron 25 o 30 minutos desastrosos que prácticamente sentenciaron la serie. A partir de ahí el equipo peleó en cada momento y no bajó la cabeza, pese a que nos voltearon el marcador en el primer tiempo del primer partido. Demostramos que, a pesar de las diferencias entre las ligas, los planteles y los jugadores, estamos cerca de competir con nuestras herramientas. Me quedo con el ADN que estamos inculcando: garra, corazón y entrega. Es un grupo joven, muchos jugando por primera vez este tipo de partidos, y aun así durante muchos pasajes estuvimos de pie compitiendo. Hay que salir con la cabeza arriba. ¿Cuáles eran sus expectativas esta noche y qué tan satisfecho queda con el rendimiento del equipo? Teníamos una cuenta pendiente por el primer partido. La serie quedó marcada por ese resultado, pero necesitábamos demostrar que fue dura y que somos competitivos. Aun con las diferencias, podemos jugar en distintas condiciones y compararnos dentro de nuestras posibilidades. Me voy contento porque demostramos que podemos competir con nuestras herramientas, con el corazón y con nuestras emociones. Profesor, enfrentaron a jugadores de gran nivel y aun así intentaron presionar alto. ¿Cuál fue su planteamiento? Ellos tienen futbolistas con grandes carreras, jugadores que normalmente uno ve en televisión o en competiciones de alto nivel. Sabíamos su capacidad. El primer marcador condicionó la serie, pero no hubo tanta diferencia futbolística como reflejó ese resultado. Hoy queríamos un partido más parecido a este segundo juego. Tienen un buen entrenador, saben cuándo presionar, cuándo sostener la pelota y cuándo acelerar. Nuestro equipo es distinto, no tenemos ese mismo ritmo ni esa experiencia. Para muchos era la primera vez a este nivel, y eso también pesa. Pero fue una experiencia muy valiosa.