¿Se va Nixon? Campos se rinde ante su equipo tras quedar eliminados: “Se demostró que la diferencia no era tan grande”

“De 180 minutos rescato 150 o 160”, afirmó el estratega, subrayando que su plantel, joven y con poca experiencia en este tipo de escenarios, logró competir ante un rival con mayor recorrido y jerarquía.Para el cuerpo técnico, el rendimiento en el segundo encuentro es la versión que esperan consolidar con los refuerzos y trasladar al torneo local.Además, el entrenador dejó claro que el objetivo inmediato es el campeonato nacional. Sobre el futuro de Nixon, explicó que no existe nada concreto pese a los rumores que lo vinculan con la Major League Soccer, y reiteró que el futbolista sigue siendo pieza clave en la búsqueda del título en mayo.