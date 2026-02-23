Alberth Elis sorprende: se olvida de Portugal y está a un paso de regresar al fútbol de Estados Unidos en la MLS

La carrera del Alberth Elis podría tener un nuevo capítulo en la MLS de los Estados Unidos después de que el atacante catracho y el Marítimo de la segunda división de Portugal separaron sus caminos hace un par de semanas.

La ´Panterita´ no se quedó de brazos cruzados y gracias a que su nombre ha tenido un eco importante por lo que ha logrado se le han abierto puertas siempre en el plano internacional, una ambición del jugador.

Diario DIEZ ha conocido en exclusiva que La Panterita Elis viajó el fin de semana a tierras norteamericanas para someterse a dos semanas de pruebas con el Minnesota United, un club que le ha abierto las puertas a varios hondureños. Allí milita el colombiano James Rodríguez.