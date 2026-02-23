Legionarios

Alberth Elis sorprende: se olvida de Portugal y está a un paso de regresar al fútbol de Estados Unidos en la MLS

El hondureño rescindió su contrato con el Marítimo de Portugal y su futuro estaría nuevamente en la MLS.

    Alberth Elis está a un paso de volver a la Major League Soccer.

La carrera del Alberth Elis podría tener un nuevo capítulo en la MLS de los Estados Unidos después de que el atacante catracho y el Marítimo de la segunda división de Portugal separaron sus caminos hace un par de semanas.

La ´Panterita´ no se quedó de brazos cruzados y gracias a que su nombre ha tenido un eco importante por lo que ha logrado se le han abierto puertas siempre en el plano internacional, una ambición del jugador.

Diario DIEZ ha conocido en exclusiva que La Panterita Elis viajó el fin de semana a tierras norteamericanas para someterse a dos semanas de pruebas con el Minnesota United, un club que le ha abierto las puertas a varios hondureños. Allí milita el colombiano James Rodríguez.

Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Geremy Rodas, en el equipo filial, son algunos de los compatriotas que han vestido los colores de los Loons. El hondureño llega como agente libre y tiene hasta septiembre para poder resolver.

El atacante de 30 años deberá convencer al estratega neozelandés, Cameron Knowles, para ocupar un lugar en la plantilla y dar un re apunte a su carrera. No podemos olvidar que Alberth Josué vivió momentos dulces entre 2017 y 2020 en la Mejor League Soccer con el Houston Dynamo.

Marcó 33 goles con los Naranjas, se convirtió en una figura para la institución y, luego dio el salto al Viejo Continente con el Boavista, Girondins Burdeos, Brest, volvió a Olimpia y se fue al Marítimo de la segunda lusa.

