Alberth Elis sorprende: se olvida de Portugal y está a un paso de regresar al fútbol de Estados Unidos en la MLS

Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Geremy Rodas, en el equipo filial, son algunos de los compatriotas que han vestido los colores de los Loons. El hondureño llega como agente libre y tiene hasta septiembre para poder resolver.El atacante de 30 años deberá convencer al estratega neozelandés, Cameron Knowles, para ocupar un lugar en la plantilla y dar un re apunte a su carrera. No podemos olvidar que Alberth Josué vivió momentos dulces entre 2017 y 2020 en la Mejor League Soccer con el Houston Dynamo.Marcó 33 goles con los Naranjas, se convirtió en una figura para la institución y, luego dio el salto al Viejo Continente con el Boavista, Girondins Burdeos, Brest, volvió a Olimpia y se fue al Marítimo de la segunda lusa.