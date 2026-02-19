Legionarios

Andy Najar, Brayan Acosta, Joseph Rosales y David Ruiz: así será el debut de los hondureños en la jornada 1 de la MLS 2026

Estos son los partidos que jugarán los legionarios hondureños en la jornada inaugural de la Major League Soccer (MLS).

  • Andy Najar, Brayan Acosta, Joseph Rosales y David Ruiz: así será el debut de los hondureños en la jornada 1 de la MLS 2026

    Estos son los hondureños que jugarán en la Major League Soccer 2026, primera división de Estados Unidos.
2026-02-19

Este fin de semana inicia la temporada de la Major League Soccer (MLS) y cuatro futbolistas hondureños serán protagonistas en la jornada inaugural, tanto con estrenos esperados como con duelos de alto impacto tras su participación en torneos internacionales.

El Inter Miami de David Ruiz comenzará su camino enfrentando a Los Ángeles FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 de la noche, hora de Honduras. El conjunto angelino llega con confianza luego de golear 6-1 a Real España en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en la ida de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Futbolista de Real Madrid tiene en vilo a su selección: se lesionó y podría perderse el Mundial 2026: "Bastante dolor..."

Por su parte, el Nashville SC, donde militan Andy Najar y Bryan Acosta, también llega motivado tras su triunfo internacional. Los hondureños participaron en la victoria 0-2 como visitantes ante Atlético Ottawa, resultado que dejó bien encaminada la serie en la misma fase del torneo regional.

Ahora, en el inicio de la MLS, Nashville debutará en casa frente a New England Revolution a las 7:30 de la noche, con la intención de arrancar sumando tres puntos ante su afición y los hondureños podrían sumar minutos en el inicio de la nueva temporada.

Otro que vivirá un duelo especial será Joseph Rosales, quien debutará oficialmente con el Austin FC. El lateral izquierdo tendrá un estreno cargado de emociones, ya que enfrentará a su exequipo, Minnesota United FC, club que lo vendió a la franquicia texana.

Thomas Muller vs Marcelo Pereira: Así le fue al hondureño en la Copa de Campeones de la Concacaf

El encuentro del seleccionado nacional con su nuevo equipo se disputará a las 7:30 de la noche en casa de “Los Verdes”, donde Rosales espera comenzar con buen pie esta nueva etapa en el fútbol estadounidense luego de su exitoso paso por el Minnesota United.

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA JORNADA DE LA MLS

Sábado 21 de febrero

St. Louis City SC vs Charlotte FC

FC Cincinnati vs Atlanta United

Orlando City vs New York Red Bulls

DC United vs Philadelphia Union

Whitecaps vs Real Salt Lake

Austin FC vs Minnesota United

FC Dallas vs Toronto

Houston Dynamo vs Chicago Fire

Nashville SC vs New England Revolution

LAFC vs Inter Miami

San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City

Portland Timbers vs Columbus Crew

San Diego FC vs Montréal FC

Domingo 22 de febrero

LA Galaxy vs NYCFC

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
MLS
|
David Ruiz
|