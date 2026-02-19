Andy Najar, Brayan Acosta, Joseph Rosales y David Ruiz: así será el debut de los hondureños en la jornada 1 de la MLS 2026

Por su parte, el <b>Nashville SC</b>, donde militan <b>Andy Najar </b>y <b>Bryan Acosta</b>, también llega motivado tras su triunfo internacional. Los hondureños participaron en la victoria 0-2 como visitantes ante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/nashville-najar-acosta-siguen-vivos-champions-concacaf-tras-derrotar-visita-ottawa-joaquim-messi-NO29361491" target="_blank">Atlético Ottawa</a></b>, resultado que dejó bien encaminada la serie en la misma fase del torneo regional. Ahora, en el inicio de la <b>MLS</b>, <b>Nashville </b>debutará en casa frente a <b>New England Revolution </b>a las 7:30 de la noche, con la intención de arrancar sumando tres puntos ante su afición y los hondureños podrían sumar minutos en el inicio de la nueva temporada.Otro que vivirá un duelo especial será <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/joseph-rosales-despide-minnesota-anunciado-austin-fc-mls-esto-pagaron-fichaje-hondureno-FM28714144" target="_blank">Joseph Rosales</a></b>, quien debutará oficialmente con el <b>Austin FC</b>. El lateral izquierdo tendrá un estreno cargado de emociones, ya que enfrentará a su exequipo, <b>Minnesota United FC</b>, club que lo vendió a la franquicia texana.