Andy Najar, Brayan Acosta, Joseph Rosales y David Ruiz: así será el debut de los hondureños en la jornada 1 de la MLS 2026

Este fin de semana inicia la temporada de la Major League Soccer (MLS) y cuatro futbolistas hondureños serán protagonistas en la jornada inaugural, tanto con estrenos esperados como con duelos de alto impacto tras su participación en torneos internacionales. El Inter Miami de David Ruiz comenzará su camino enfrentando a Los Ángeles FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 de la noche, hora de Honduras. El conjunto angelino llega con confianza luego de golear 6-1 a Real España en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en la ida de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, el Nashville SC, donde militan Andy Najar y Bryan Acosta, también llega motivado tras su triunfo internacional. Los hondureños participaron en la victoria 0-2 como visitantes ante Atlético Ottawa, resultado que dejó bien encaminada la serie en la misma fase del torneo regional. Ahora, en el inicio de la MLS, Nashville debutará en casa frente a New England Revolution a las 7:30 de la noche, con la intención de arrancar sumando tres puntos ante su afición y los hondureños podrían sumar minutos en el inicio de la nueva temporada. Otro que vivirá un duelo especial será Joseph Rosales, quien debutará oficialmente con el Austin FC. El lateral izquierdo tendrá un estreno cargado de emociones, ya que enfrentará a su exequipo, Minnesota United FC, club que lo vendió a la franquicia texana.

El encuentro del seleccionado nacional con su nuevo equipo se disputará a las 7:30 de la noche en casa de “Los Verdes”, donde Rosales espera comenzar con buen pie esta nueva etapa en el fútbol estadounidense luego de su exitoso paso por el Minnesota United.

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA JORNADA DE LA MLS