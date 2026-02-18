Internacionales

OFICIAL: Kervin Arriaga recibe servero castigo en la Liga Española y esto dice el acta arbitral; no juega ante Barcelona

Kervin Arriaga ya conoce los partidos que se perderá luego de ser expulsado ante Valencia en el derbi.

    Levante ya conoce los partidos que perderá a Kervin Arriaga tras la expulsión que sufrió ante Valencia.

     Kevyn Oseguera
2026-02-18

El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi ante el Valencia del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.

Desde El Chiringuito anuncian que Levante ha tomado la decisión de recurrir a la sanción y apelar. Espera que se reduzcan partidos al hondureño que comienza a cumplir el castigo ante Villarreal, luego Barcelona y finalizaría ante Alavés.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con siete partidos al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su expulsión en el Sevilla-Alavés (1-1) de la última jornada de Liga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja.

Dos de los siete encuentros de sanción en total dos son por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

El árbitro del partido, Iosu Galech, escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenidos durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones , con "gritos y gestos de desaprobación".

También que se negó a abandonar el área técnica después de ver la roja, lo que provocó la paralización en encuentro y se metió en el campo, donde se colocó cara a cara a escasos metros del colegiado, así como que pateó una botella de agua que estaba en el suelo, que se encaró con el cuarto árbitro y que tuvo que ser retirado del campo por miembros de su equipo y personal de seguridad del club.

El Sevilla presentó alegaciones en defensa de Almeyda, en las que pidió que se dejara sin efecto la expulsión por error material y sus consecuencias disciplinarias y que en caso de no hacerlo que se le impusiera la sanción mínima.

Según el club, la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja.

También adujo un error manifiesto en la identificación del destinatario de la expulsión, así como "efecto arrastre" del error material manifiesto, junto al arrepentimiento inmediato del entrenador.

Para el Comité las alegaciones formuladas y las pruebas videográficas aportadas "no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral", ni permiten "concluir, de manera concluyente e inequívoca, que concurra un error material manifiesto en la consignación de los hechos realizada por el colegiado".

En su fallo concluyó que el análisis de las mismas confirma que Almeyda protestó una de las decisiones arbitrales, en infracción del artículo 127 del Código Disciplinario federativo, y que "se percibe con claridad" que "se negó a abandonar el área técnica, pese a las reiteradas advertencias del equipo arbitral, conllevando la paralización del encuentro", en infracción del artículo 121.3 del citado código.

Para el Comité, las imágenes del vídeo constatan "una reacción vehemente del entrenador entrando en el terreno de juego, encarándose con el árbitro, a escasa distancia de su persona, en actitud totalmente compatible con la descripción 'desafiante e intimidatoria' y también que "vuelve al terreno de juego, encarándose con el cuarto árbitro, siendo finalmente retirado por miembros de su equipo y otras personas", lo que supone una infracción del artículo 124.

"Por otra parte, la reacción del entrenador, propinando una patada a una botella que se encontraba en el suelo, constituye una conducta contraria al buen orden deportivo y, en consecuencia, una infracción del artículo 129 del Código Disciplinario de la RFEF", añadió el Comité, que también impuso una multa al Sevilla por represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes, en aplicación del artículo 114.

