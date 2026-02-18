OFICIAL: Kervin Arriaga recibe servero castigo en la Liga Española y esto dice el acta arbitral; no juega ante Barcelona

El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi ante el Valencia del pasado domingo, informó el propio organismo federativo. Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés. Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado. Desde El Chiringuito anuncian que Levante ha tomado la decisión de recurrir a la sanción y apelar. Espera que se reduzcan partidos al hondureño que comienza a cumplir el castigo ante Villarreal, luego Barcelona y finalizaría ante Alavés.

Siete partidos de sanción a Matías Almeyda tras su expulsión en el Sevilla-Alavés

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con siete partidos al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su expulsión en el Sevilla-Alavés (1-1) de la última jornada de Liga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja. Dos de los siete encuentros de sanción en total dos son por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo. El árbitro del partido, Iosu Galech, escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenidos durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones , con "gritos y gestos de desaprobación". También que se negó a abandonar el área técnica después de ver la roja, lo que provocó la paralización en encuentro y se metió en el campo, donde se colocó cara a cara a escasos metros del colegiado, así como que pateó una botella de agua que estaba en el suelo, que se encaró con el cuarto árbitro y que tuvo que ser retirado del campo por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. El Sevilla presentó alegaciones en defensa de Almeyda, en las que pidió que se dejara sin efecto la expulsión por error material y sus consecuencias disciplinarias y que en caso de no hacerlo que se le impusiera la sanción mínima.

Según el club, la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja. También adujo un error manifiesto en la identificación del destinatario de la expulsión, así como "efecto arrastre" del error material manifiesto, junto al arrepentimiento inmediato del entrenador. Para el Comité las alegaciones formuladas y las pruebas videográficas aportadas "no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral", ni permiten "concluir, de manera concluyente e inequívoca, que concurra un error material manifiesto en la consignación de los hechos realizada por el colegiado".