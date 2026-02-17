Gigante de Europa queda casi eliminado de los playoff de la Champions League tras ser goleado

Tuvo que ser precisamente Noa Lang el héroe del Galatasaray ante la 'Juve'. No había marcado un solo gol desde su llegada a finales de enero. Parece que el ex del Nápoles se reservó para regalar un último servicio al combinado partenopeo, históricamente enfrentado con la 'Vecchia Signora'. Gol para empatar el duelo cuando el combinado turco se puso por debajo en el marcador y diana para encaminar la goleada y poder viajar con un valioso colchón a Turín.No fue un partido fácil para el Galatasaray pese a su gran inicio. Porque al tanto del brasileño Gabriel Sara en el minuto 15, aprovechando un error clamoroso en salida de balón de Yildiz, le siguió el doblete de Teon Koopmeiners. El neerlandés volvió a formar como centrocampista y demostró lo que en su día ya dejó ver en el Atalanta. Su gran olfato de gol. El primero, en la jugada inmediata al tanto encajado. Centro de Cambiaso, remate de Kalulu y en el rechace, 'Koop' fue el más rápido. El segundo, otro registro clásico suyo. Balón en la frontal y fusil imparable.Ahí la 'Juve' tuvo el partido donde quería. Había aplacado el inicio vertiginoso del Galatasaray y controlaba los tiempos. Se fue mandando al descanso, con un resultado valiosísimo que fue incapaz de gestionar bien. Porque apenas tres minutos después de reanudar, dejó escapar esa ventaja. Lang se vistió de Koopmeiners y estuvo en el momento indicado en el momento justo para cazar un rechace de Di Gregorio y empujar a puerta vacía.