Dembélé se rompe, pero el PSG logra la remontada ante Mónaco y acaricia los octavos de la Champions

Su gol en el 29' sonó al final de los lamentos y llevó el tembleque a la defensa monegasca, que perdió la contundencia con al que hasta ese momento habían mantenido a raya al campeón de Europa.Justo antes del descanso, el marroquí<b> Achraf Hakimi</b> conseguía el empate tras otra buena acción de <b>Doué </b>y nada más regresar de las duchas, el ruso <b>Golovin </b>pagaba su ímpetu con una roja tras poner en peligro la espinilla de Vitinha.La remontada ya no era más que cuestión de tiempo y la firmó de nuevo un <b>Doué </b>en estado de gracia. Poco participativo este curso, asolado por las lesiones, la joven promesa francesa marcó en el 67' para dejar ya la eliminatoria en posición muy favorable a la espera de la vuelta en una semana en el Parque de los Príncipes.