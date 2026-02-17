Mourinho revela lo que habló con Vinicius tras el escándalo y apunta contra el árbitro: "Me expulsan porque he dicho..."

"Le dije: 'has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así?'. ¿Por que no lo celebra como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio? ¿Por qué lo celebra así? Es la única cosa que no me entra", dijo <b>Mourinho </b>en la rueda de prensa posterior al partido.<b>Vinicius </b>marcó el único tanto del encuentro a los 50 minutos del segundo tiempo, con un derechazo al ángulo y lo celebró bailando junto al banderín. Esto provocó la furia de la afición local y el árbitro lo advirtió con cartulina amarilla.Acto seguido, <b>Prestianni </b>le dijo algo tapándose la boca y 'Vini' denunció que le había insultado, con lo que el colegiado activó el protocolo antirracismo.Ante esta situación, <b>Mourinho </b>señaló que habló con <b>Vinicius </b>y con <b>Prestianni </b>y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por "ser equilibrado" y apuntó que hay que señalar que "en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo".