El golazo de Vinicius al Benfica y estalla la polémica: el motivo por el que se negaba a jugar luego de marcar

El extremo brasileño abrió el marcador y luego tuvo un cruce con Prestianni, por lo que el partido se suspendió por unos minutos.

2026-02-17

Tras un primer tiempo sin goles, Vinicius fue el encargado de abrir el marcador en el complemento para poner a ganar al Real Madrid sobre el Benfica en la ida de playoffs de la Champions League.

El extremo brasileño sigue enrachado. El fin de semana le marcó un doblete de penal a la Real Sociedad y esta noche anotó un hermoso tanto que silenció el Estadio Da Luz de Lisboa.

Cuando corría los 50 minutos de la segunda mitad, Vinicius recibió de Mbappé, hizo la diagonal hacia adentro y desde fuera del área remató con la derecha para colocar el balón al palo más lejano de Trubin, que solo voló para la foto.

Se trata del segundo tanto que marca Vinicius en esta edición de la Champions. Ya lo venía buscando desde el primer lapso, pero el brasileño no estaba fino.

Sin embargo, la polémica estalló tras su golazo. Vinicius comenzó a bailar frente a la afición local, pero sin ninguna mala intención. El árbitro François Letexie fue a advertirlo con una tarjeta amarilla y parecía que todo quedaba bajo control.

No obstante, cuando las águilas estaban por reanudar el encuentro, Vinicius se dirigió hacia el colegiado, alegando que Prestianni le soltó un grito racista.

De acuerdo con la versión de Vinicius, el jugador del Benfica le dijo: "Mono". Por este motivo, el '7' madridista se fue al banquillo y se negaba a regresar, lo que estaba provocando minutos de tensión. De hecho, hasta el propio Mourinho tuvo una plática con el brasileño.

El silbante habló con ambos capitanes y técnicos hasta que lograron calmar la marea. Vinicius luego decidió regresar y se reanudó el compromiso entre silbidos.

