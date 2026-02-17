El golazo de Vinicius al Benfica y estalla la polémica: el motivo por el que se negaba a jugar luego de marcar

Cuando corría los 50 minutos de la segunda mitad, <b>Vinicius </b>recibió de <b>Mbappé</b>, hizo la diagonal hacia adentro y desde fuera del área remató con la derecha para colocar el balón al palo más lejano de <b>Trubin</b>, que solo voló para la foto.Se trata del segundo tanto que marca <b>Vinicius </b>en esta edición de la Champions. Ya lo venía buscando desde el primer lapso, pero el brasileño no estaba fino.Sin embargo, la polémica estalló tras su golazo. <b>Vinicius </b>comenzó a bailar frente a la afición local, pero sin ninguna mala intención. El árbitro <b>François Letexie</b> fue a advertirlo con una tarjeta amarilla y parecía que todo quedaba bajo control.