Benfica vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver a Mbappé en la ida de los playoff de la Champions League

<br />En principio, le sustituirá el argentino Enzo Barrenechea, exjugador del Valencia, que fue uno de los titulares de José Mourinho al comienzo de la campaña, condición que perdió a medida que avanzó la temporada. Los que sí estarán son los dos futbolistas que más brillaron en el pasado encuentro contra el Real Madrid, el delantero danés Andreas Schjelderup, autor de un doblete ante los merengues, y el extremo argentino Gianluca Prestianni, que mostró su gran capacidad de desborde por la banda..<b> Alineaciones probables:</b><b>Benfica:</b> Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Schjelderup, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis.<b>Real Madrid:</b> Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.<b>Árbitro: </b>François Letexier (FRA).<b>Estadio:</b> Da Luz (65.00 espectadores).<b>Hora: </b>9:00 de la noche en España/2:00 de la tarde en España<b>Transmite:</b> ESPN/Disney +