Real Madrid busca venganza y PSG la tiene difícil: estos son los partidos que se jugarán el martes por la Champions

La jornada presenta cuatro enfrentamientos de alto calibre, donde los equipos que no lograron avanzar de manera directa en la fase de liga buscan mantener con vida su sueño europeo en una serie que se disputa a ida y vuelta.

La UEFA Champions League entra en terreno decisivo este martes 17 de febrero de 2026 con el inicio de los play-offs de eliminación directa, una instancia que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final tras el nuevo formato ampliado del torneo.

Uno de los focos principales estará en el RAMS Park, donde Galatasaray recibirá a Juventus en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. El ambiente en Estambul suele ser un factor determinante en noches europeas, y el conjunto turco intentará sacar ventaja ante una Juventus que apuesta por su experiencia continental.



Del mismo modo, el Stade Louis II será escenario del clásico francés entre AS Monaco y Paris Saint-Germain, un cruce de estilos donde el poderío ofensivo parisino se mide ante la estructura táctica del equipo monegasco.

La jornada también incluye un enfrentamiento de peso histórico en el Estádio da Luz, donde SL Benfica recibe al Real Madrid, máximo ganador del certamen y siempre candidato en instancias decisivas. Los portugueses buscarán hacerse fuertes en casa frente a un conjunto merengue que llega obligado a responder tras no haber asegurado su pase directo.



Finalmente, el imponente Signal Iduna Park albergará el duelo entre Borussia Dortmund y Atalanta BC, un choque atractivo por la propuesta ofensiva alemana y la intensidad competitiva italiana.



Con partidos programados entre las 11:45 a.m y las 2:00 p.m (horario de Honduras) la Champions vuelve a encender Europa en una noche donde cada detalle puede marcar el rumbo de la eliminatoria.