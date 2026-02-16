Bajas en el Real Madrid: la convocatoria para el duelo ante el Benfica de Mourinho en la Champions League

El <b>Real Madrid </b>regresa este martes al Estadio Da Luz 20 días después de su última hecatombe frente al <b>Benfica </b>de <b>Mourinho</b>, esa misma que lo dejó fuera del Top-8 de la Champions League en los últimos minutos con un gol del portero <b>Trubin</b>.El técnico <b>Álvaro Arbeloa </b>dio a conocer la convocatoria para este importante comrpomiso, donde su equipo intentará ir por la revancha. <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/en-vivo-real-madrid-real-sociedad-fecha-24-laliga-espana-liderato-tabla-posiciones-mbappe-hora-canal-BA29296788">Kylian Mbappé</a></b>, mejorado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda por las que no tuvo minutos ante la <b>Real Sociedad</b> en LaLiga, encabeza la lista.