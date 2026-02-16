Bajas en el Real Madrid: la convocatoria para el duelo ante el Benfica de Mourinho en la Champions League

El Real Madrid regresa este martes al Estadio Da Luz 20 días después de su última hecatombe frente al Benfica de Mourinho, esa misma que lo dejó fuera del Top-8 de la Champions League en los últimos minutos con un gol del portero Trubin. El técnico Álvaro Arbeloa dio a conocer la convocatoria para este importante comrpomiso, donde su equipo intentará ir por la revancha. Kylian Mbappé, mejorado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda por las que no tuvo minutos ante la Real Sociedad en LaLiga, encabeza la lista.

Sin embargo, el conjunto merengue no podrá contar con Raúl Asencio, por sanción, y los lesionados Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo. La expulsión de Asencio en Lisboa en el último partido de la fase de liga lo aparta del primer partido de la eliminatoria de playoffs ante el mismo rival y en el mismo escenario. Junto al defensor fue expulsado el brasileño Rodrygo, igualmente baja por una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Arbeloa dispone de Mbappé, que fue convocado en LaLiga y reservado ante la Real Sociedad, y tan solo realiza cambios en el puesto de tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, la llamada al central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch en lugar de César Palacios. El Real Madrid se enfrenta al Benfica con cuatro ausencias. A la de Asencio sancionado y Rodrygo, se siguen sumando Éder Militao y Jude Bellingham, que tampoco podrán disputar la próxima semana el duelo de vuelta. Por su parte, Vinicius aterriza en Lisboa en estado de gracia. El brasileño viene de firmar un partido memorable ante la 'Real', se echó al equipo a la espalda con un doblete y desató su versión más inspirada en el uno contra uno, triturando a los rivales con desborde, velocidad y una confianza arrolladora.