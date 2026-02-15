Internacionales

Lamine Yamal lanza enigmático mensaje y su padre le contesta: "Me gustaría ser lo que todo el mundo..."

El extremo del Barcelona hizo una reflexión en un momento clave de la temporada tras ser criticado en la derrota contra el Atlético.

2026-02-15

Lamine Yamal agitó las redes sociales este domingo luego de publicar un enigmático mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde ya registra más de 40 millones de seguidores.

La joven estrella del Barcelona subió una imagen con el texto: "Capítulo 1: Mi abismo interno", acompañado de la frase: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea...".

¿Y Lamine Yamal? Señalan los culpables de la brutal paliza del Atlético ante el Barcelona por Copa del Rey

La publicación llega tres días después de la derrota ante el Atlético (4-0) en las semifinales de la Copa del Rey, un partido en donde el Barça dejó una imagen muy pobre y varios jugadores fueron señalados.

Entre ellos, el propio Lamine, que también ha sido objeto de críticas por la afición blaugrana en las últimas semanas por no aparecer con regularidad en las grandes citas.

Pese a ello, el extremo atraviesa un buen momento de forma y es una pieza importante para Hansi Flick. Sin embargo, el nivel de exigencia en Barcelona es máximo y sobre él pesan altas expectativas de cara al futuro del club.

El mensaje de Lamine se interpreta también como una muestra de la presión que rodea al vestuario azulgrana en el tramo decisivo del curso. Con el club peleando por los títulos y bajo constante vigilancia, cada actuación individual adquiere mayor relevancia y el margen de error se reduce al mínimo.

A este enigmático mensaje, se añade también el apoyo de su familia. Su padre publicó en Instagram una foto junto a Yamal: "Siempre contigo". Mounir Nasraoui respala al joven jugador en un momento de presión y crítica mediática.

El Barcelona afronta ahora un compromiso clave en LaLiga ante el Girona en Montilivi. Los de Flick buscan volver a ser líderes, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, en un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato este lunes.

