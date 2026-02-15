No jugaron igual que contra Barcelona y ataca a todos sus compañeros por la goleada que les dio el Rayo: "Los partidos..."

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano, que “parece que LaLiga se ha tirado”, advirtió de que “los partidos no se eligen”, sino que “hay que jugar todos al máximo” y para “ganar” y manifestó su enfado y su tristeza tras el revés sufrido en Butarque. “Parece, no sé, que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así. No podemos hacer partidos como el que hemos hecho hoy. De esta manera, va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar al máximo y ganarlos”, señaló en declaraciones a ‘Dazn’ al término del encuentro de este domingo.

“Y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. El Rayo ha sido mucho mejor este domingo, felicitarlos, pero al final hemos perdido. Merecimos perder y tampoco puedo decir mucho más”, abundó el guardameta y segundo capitán del Atlético.