Tiene 36 años y fue el elegido: confirmado el árbitro para el Benfica-Real Madrid en playoffs de la Champions League

El conjunto merengue disputará el primer duelo de playoffs contra Benfica en el Estadio da Luz.

2026-02-15

Tras no cumplir con los deberes en la fase de liga de la Champions League, el Real Madrid afronta los playoffs y este martes volverá a a jugar en Lisboa para enfrentar al Benfica de José Mourinho.

Los blancos cayeron de la peor forma en su última visita en campo de las águilas (4-2) y esta vez buscan la revancha para llegar con una cómoda ventaja al Santiago Bernabéu e intentar clasificar a los octavos de final.

Barcelona intentó ficharlo, pero solo quiere ir al Real Madrid: Florentino prepara 50 millones por su traspaso

Este domingo se confirmó el árbitro que impartirá justicia en dicho compromiso. Se trata del francés François Letexier, designado por la UEFA para dirigir el encuentro de ida en el Estadio Da Luz.

Letexier, de 36 años, estará auxiliado en el VAR por su compatriota Jérome Brisard, en el que será su sexto partido como juez principal en Champions League con el conjunto merengue.

El saldo del Real Madrid con el árbitro francés es de dos victorias, un empate y dos derrotas. La última en abril de 2025 ante el Arsenal en el Bernabéu por 1-2, en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la competición.

Real Madrid llegará a este partido contra Benfica luego de golear a la Real Sociedad en LaLiga (4-1), un partido en el que Kylian Mbappé se quedó en el banquillo ya que sigue tocado de la rodilla izquierda y Arbeloa decidió no arriesgalo.

El equipo de Mourinho, por su parte, derrotó por 1-2 a Santa Clara el pasa viernes y se mantiene en la tercera posición de la liga portuguesa con 52 puntos, a cinco del líder Porto.

