Tiene 36 años y fue el elegido: confirmado el árbitro para el Benfica-Real Madrid en playoffs de la Champions League

Este domingo se confirmó el árbitro que impartirá justicia en dicho compromiso. Se trata del francés<b> François Letexier</b>, designado por la UEFA para dirigir el encuentro de ida en el Estadio Da Luz. <b>Letexier</b>, de 36 años, estará auxiliado en el VAR por su compatriota <b>Jérome Brisard</b>, en el que será su sexto partido como juez principal en Champions League con el conjunto merengue. El saldo del <b>Real Madrid</b> con el árbitro francés es de dos victorias, un empate y dos derrotas. La última en abril de 2025 ante el <b>Arsenal </b>en el Bernabéu por 1-2, en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la competición.