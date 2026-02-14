¿Qué pasa con Mbappé? Arbeloa explica la ausencia del francés y lo que dijo de Vinicius: "Llevo un mes viendo..."

Álvaro Arbeloa atendió a la prensa luego de la contundente victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad en el Bernabéu que sirve para volver a meter presión al Barcelona en la carrera por LaLiga. El técnico español elogió a Vinicius tras forzar y marcar dos goles de penales y explicó la ausencia de Kylian Mbppé, que vio todo el encuentro desde el banquillo. También se refirió a la vuelta de Alexander-Arnold y el capitán Dani Carvajal, y al partido contra el Benfica por los playoffs de la Champions League.

Vinicius "Llevo un mes viendo a un gran Vinicius. Desde que he llegado, está haciendo partidos de muchísimo nivel, desequilibrante. Para mi es un jugador que va más allá de los números, va de cómo condiciona los partidos por los rivales que atrae. Es uno de los mejores jugadores del mundo, un chico fantástico, un gran compañero y un gran jugador. Es una suerte tenerle conmigo". Revancha ante Benfica en Lisboa "Vamos prevenidos de la dificultad del partido y de lo que nos espera el martes. Tenemos que hacer un gran partido allí y tenemos que salir a ganarlo, lo tenemos muy reciente". Mbappé "Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes".

Papel de Carvajal "El primer paso para la titularidad es el que ha dado hoy. Me ha gustado mucho la ovación que ha recibido por parte del estadio y ojalá que nos siga dando mucho al equipo. Estoy muy contento con la vuelta de Dani". Regreso de Alexander-Arnold "No voy a decir que me ha sorprendido, pero me ha parecido un chico muy inteligente que entiende muy bien el juego. Lo que he hablado con él me ha gustado mucho y es una suerte tener un jugador así. Tampoco vamos a descubrir a Trent. Ha sido una sorpresa muy agradable ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios". El error de Huijsen "En esa acción el jugador de la Real lo ha hecho muy bien y ese es el oficio de ser defensa, que puedes estar muy bien pero luego puedes tener un fallo que te marca. Es un chico que no hay que olvidar que tiene 20 años y esta es su primera temporada. No es fácil ser defensa en el Real Madrid, lo digo siempre".