¿Qué pasa con Mbappé? Arbeloa explica la ausencia del francés y lo que dijo de Vinicius: "Llevo un mes viendo..."

<b>Papel de Carvajal</b>"El primer paso para la titularidad es el que ha dado hoy. Me ha gustado mucho la ovación que ha recibido por parte del estadio y ojalá que nos siga dando mucho al equipo. Estoy muy contento con la vuelta de Dani". <b>Regreso de Alexander-Arnold</b>"No voy a decir que me ha sorprendido, pero me ha parecido un chico muy inteligente que entiende muy bien el juego. Lo que he hablado con él me ha gustado mucho y es una suerte tener un jugador así. Tampoco vamos a descubrir a Trent. Ha sido una sorpresa muy agradable ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios". <b>El error de Huijsen</b>"En esa acción el jugador de la Real lo ha hecho muy bien y ese es el oficio de ser defensa, que puedes estar muy bien pero luego puedes tener un fallo que te marca. Es un chico que no hay que olvidar que tiene 20 años y esta es su primera temporada. No es fácil ser defensa en el Real Madrid, lo digo siempre".