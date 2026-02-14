¿Real Madrid ganará la Champions? Fede Valverde responde sin filtros y admite: "Hemos tragado mucha mi***"

"Como recién les decía a ustedes, hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos. Al final nos hizo cambiar, madurar como jugadores que no hemos ganado nada durante el año pasado, no hemos ganado nada durante este año. Entonces lo primero que hay que hacer es asentar cabezas, crecer como personas cada uno, crecer como jugadores en el día a día. Saber que hay que cambiar las cosas, que no estaban bien y creo que ahora es el momento", sostuvo. <b>Valverde </b>asegura que el vestuario siempre estuvo unido pese a los malos resultados. "Cuando vas ganando ayuda mucho a que haya otra fluidez a la hora de trabajar en los entrenamientos, de que haya menos enojo, de que al final somos 25 jugadores. Todos peleamos por jugar, juegan 11, hay 5 cambios, siempre va a haber algún jugador que esté un poco menos contento que otro porque le gustaría jugar más, pero creo que cuando las cosas van así, de esta manera que ganamos, que cambian jugadores, entran, aportan su granito de arena, lo hacen bien, esto ayuda a que todo vaya mejor".