¿Real Madrid ganará la Champions? Fede Valverde responde sin filtros y admite: "Hemos tragado mucha mi***"

El mediocampista uruguayo valoró la victoria sobre Real Sociedad en el Bernabéu y reconoce que su club está obligado a ganarlo todo.

2026-02-14

Real Madrid se impuso este sábado sobre la Real Sociedad para dormir como líder de LaLiga. Tras el partido, Fede Valverde, autor de uno de los tantos, habló con los medios en la zona mixta y reconoce que esta victoria es importantísima después de todo lo que ha sufrido el equipo en las últimas semanas.

"Al final es lo que te digo, la energía, los buenos resultados que a medida que van llegando y que el equipo se va encontrando bien. Hemos tenido semanas que hemos tragado mucha mie*** y eso nos sirvió para crecer como jugadores y como personas", respondió el uruguayo cuando le consultaron por el cambio anímico que ha tenido su club.

"Como recién les decía a ustedes, hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos. Al final nos hizo cambiar, madurar como jugadores que no hemos ganado nada durante el año pasado, no hemos ganado nada durante este año. Entonces lo primero que hay que hacer es asentar cabezas, crecer como personas cada uno, crecer como jugadores en el día a día. Saber que hay que cambiar las cosas, que no estaban bien y creo que ahora es el momento", sostuvo.

Valverde asegura que el vestuario siempre estuvo unido pese a los malos resultados. "Cuando vas ganando ayuda mucho a que haya otra fluidez a la hora de trabajar en los entrenamientos, de que haya menos enojo, de que al final somos 25 jugadores. Todos peleamos por jugar, juegan 11, hay 5 cambios, siempre va a haber algún jugador que esté un poco menos contento que otro porque le gustaría jugar más, pero creo que cuando las cosas van así, de esta manera que ganamos, que cambian jugadores, entran, aportan su granito de arena, lo hacen bien, esto ayuda a que todo vaya mejor".

Consultado sobre si los blancos pueden ganar la Champions League: "Nosotros somos el Real Madrid, siempre tenemos que ir por todos los títulos, si te digo que no sería una vergüenza de mi parte, sería una vergüenza como un capitán de este equipo, nosotros tenemos que ir a ganar todo. Es verdad que hay que trabajar al máximo día a día, llegar al entrenamiento, enfocarnos, sea 2, 3, 4 horas... es lo que nos toca entrenar al máximo nivel, porque el Madrid se merece que nosotros estemos enfocados 100% en el fútbol, que estemos enfocados 100% en ganar y en buscar todos los títulos durante toda la temporada".

Valverde está viviendo su primer año como capitán del equipo mientras Dani Carvajal se recuperaba de su lesión. "Fue mi primer año como capitán más responsable, fue duro obviamente, si te digo que fue increíble, te estaría mintiendo al final. Uno es el responsable de todo esto, se siente responsable, yo me siento responsable cuando las cosas no están bien, mi forma de ser es así, no es porque también sea capitán, siempre cuando las cosas no están bien o no ganamos, siempre soy el primer culpable".

"Yo por lo menos llego a casa e intento hacer todo lo posible, mirar el fútbol, el partido que hemos hecho para poder cambiar actitudes entre compañeros y poder hacer lo mínimo para poder cambiar todo esto", añadió.

"Obviamente soy el primero que cuando las cosas no van bien se siente responsable de todo esto que está pasando, no pasa nada que le estén pitando a otros, nosotros como compañeros tenemos que estar fuertes, sabemos que hemos pasado por momentos muy malos, como dije muchas veces, bien merecidos por el momento que estábamos haciendo durante la temporada", cerró Valverde.

