Tabla de posiciones Serie A: Inter liquida a la Juventus en el 90' y dio un paso gigante hacia el título

Este clásico se quedó en San Siro. Y no lo ganaba el <b>Inter </b>desde el 4 de febrero de 2024, hacía más de dos años. De por medio, dos victorias de la Juve (una de ellas 4-3) y un tremendo empate a cuatro tantos que colocan este partido en uno de los más atractivos de la Serie A en los últimos años.La victoria llegó, además de por todo lo alto, en un momento fundamental de la temporada. Con los playoffs de la Champions Lague en el horizonte y a escasos meses de terminar un campeonato en el que el <b>Inter </b>domina con 61 puntos, ocho más que el <b>Milan</b>, su principal perseguidor. Le costó mucho sudor poder celebrar la victoria. Porque esta <b>Juventus </b>de <b>Luciano Spalletti</b> es un equipo increíblemente competitivo. Incluso con 10 jugadores desde el 42' por una polémica expulsión de <b>Kalulu</b>, debido a una segunda amarilla, encaró al <b>Inter </b>de tú a tú, con lo que eso supone.