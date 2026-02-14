Tabla de posiciones Serie A: Inter liquida a la Juventus en el 90' y dio un paso gigante hacia el título

Cuando la frustración pareció apoderarse de San Siro por dejar escapar viva a una Juventus en inferioridad, en ese momento en el que la desesperación se personificó en el Inter, apareció Piotr Zielinski para zanjar casi cualquier tipo de duda sobre el dominador en Italia con un zurdazo desde fuera del área que certificó la agónica victoria 'nerazzurra' (3-2) y que bien puede valer un 'Scudetto'. El conocido como 'Derbi de Italia' es sinónimo de locura. El fútbol italiano aprovecha en los últimos años este duelo para desquitarse del prejuicio de fútbol táctico, cerrado y disciplinado que le acompaña.

Este clásico se quedó en San Siro. Y no lo ganaba el Inter desde el 4 de febrero de 2024, hacía más de dos años. De por medio, dos victorias de la Juve (una de ellas 4-3) y un tremendo empate a cuatro tantos que colocan este partido en uno de los más atractivos de la Serie A en los últimos años. La victoria llegó, además de por todo lo alto, en un momento fundamental de la temporada. Con los playoffs de la Champions Lague en el horizonte y a escasos meses de terminar un campeonato en el que el Inter domina con 61 puntos, ocho más que el Milan, su principal perseguidor. Le costó mucho sudor poder celebrar la victoria. Porque esta Juventus de Luciano Spalletti es un equipo increíblemente competitivo. Incluso con 10 jugadores desde el 42' por una polémica expulsión de Kalulu, debido a una segunda amarilla, encaró al Inter de tú a tú, con lo que eso supone.

Cuando llegó la expulsión que marcó el duelo, el partido ya marchaba con empate a uno. Protagonista indiscutible: Cambiaso. El lateral fue el autor de ambos tantos. El primero, en el 17', en propia portería, al desviar el centro de Luis Henrique. El segundo, para enmendar su error, en el 26', tras llegar desde segunda línea y rematar al segundo palo un centro de McKennie ante la pasividad del propio Luis Henrique. La balanza en la segunda mitad cayó del lado del Inter. Superior, dominador y generador de ocasiones. La Juventus aguantó todo lo que pudo. Di Gregorio sostuvo bajo palos con solidez. Sacó un remate de Thuram de cabeza y un disparo de Calhanoglu que pocos metas en Italia hubieran frenado. Hasta que no pudo más. Hasta que la joya del Inter, un canterano que se crió en el segundo equipo con Cristian Chivu como DT, continuó devolviendo la confianza de su máximo valedor ahora que ambos están en el primer equipo. Dimarco sacó un centro medido al corazón del área que el joven delantero cazó con su testa para firmar la diferencia en el 76'.

No quedaban más de 15 minutos para el final. San Siro oteó el 'Scudetto'. Pero esta Juventus no se dejó ir. En un ataque insulso, Locatelli, demasiado solo en la frontal del área, definió cruzado con su derecha, demasiado pegado al palo como para que Sommer pudiera hacer nada. Parecía la historia perfecta. Pero había otra más en la recámara. Zielinski, entre la desesperación del Inter, apareció con otro zapatazo desde fuera del área al 90' y arrebató cualquier tipo de felicidad a un pueblo bianconero que puede distanciarse de la zona Champions. Así, el Inter dio un paso de gigante al título de la Serie A.