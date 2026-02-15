Hansi Flick confirma el regreso que todo Barcelona esperaba y su charla con el árbitro: "Fui a su despacho y le agradezco que..."

Hansi Flick valoró este domingo cómo afronta el Barcelona el partido de mañana contra Girona en Montilivi. El equipo blaugrana llega tras la dura derrota frente al Atlético en la ida de semifinales de la Copa del Rey y necesita ganar para recuperar el liderato de LaLiga. El técnico confiesa que pudo hablar con el árbitro Martínez Munuera después de la goleada en el Metropolitano y admite que no perdieron ese encuentro por sus decisiones. Por otro lado, confirmó la vuelta del brasileño Raphinha, aunque Rashford volverá a quedarse fuera de la lista por lesión.

Partido ante Girona "Es un equipo bien organizado, valiente, que saca bien el balón desde atrás. Es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros". Estado anímico "En la sesión de hoy, el equipo ha estado muy bien. He visto confianza. Perdimos el partido del jueves. Fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza. Tenemos mucha calidad y podemos ganar a cualquiera. Pero si no estamos centrados, pasa lo que nos pasó en los primeros 45 minutos del Metropolitano". Queja arbitral "Para mí, lo más importante es gestionar a mi equipo, lo que podemos cambiar: la forma de jugar, la mentalidad... podemos jugar mejor. Lo otro me preocupa poco, aunque sean cosas no agradables o que no me gusten. Fui al vestuario del árbitro, fui a su despacho. Hubo buena comunicación, pero se queda ahí lo que pasó. Fue un buen paso. La comunicación con él fue buena. No fue su culpa que perdiéramos". Charla con el árbitro "Llamé, me abrió la puerta y estuvimos hablando, en un contexto tranquilo. Fue una conversación muy buena. Pero te tienes que centrar en tu equipo y en lo que pasa en el terreno de juego. Pero, tras la rueda de prensa, yo tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos, y agradezco que me abriera la puerta. Fue bueno".

Lección en el Metropolitano "El Atlético estaba listo, parecía un partido de Champions. Pero no tuvimos la actitud adecuada, ellos nos superaron. Tuvieron mejor dinámica. Pero estoy contento con lo que he visto hoy, pero lo tengo que ver mañana. Puedes perder contra el Atlético, pero hay que seguir. Cualquier cosa es posible. Las derrotas pueden pasar, pero es importante cómo reaccionas a ellas, y quiero ver la reacción mañana". Raphinha y Rashford "Rashford está mejor, pero no estará en Girona. Iremos paso a paso. Raphinha sí que estará". Importancia de Raphinha "Es importante, siempre lo he dicho. Le echamos de menos. Aumenta el nivel de dinámica y la intensidad. Para mí, la temporada pasada, fue el mejor jugador del mundo".

Charlas al descanso "Queremos ayudar al equipo. Cuando les enseñamos cosas es en el descanso, cuando vemos según qué... ellos aprenden y mejoran... necesitamos esa pausa. Pero es importante empezar bien, al mejor nivel. Para el partido de vuelta de Copa hay que empezar bien de inicio. Hay que ir bien desde el primer segundo del partido". Gavi y Pedri "Pedri volverá este mes, pero Gavi ya se verá... pero evoluciona bien. Tal vez no regrese este mes, pero sí el próximo". Marc Bernal "Siempre está disponible. El once lo hago pensando en la necesidad del equipo. Cualquier jugador que esté listo puede ser titular. Habrá algún cambio".