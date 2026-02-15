Hansi Flick confirma el regreso que todo Barcelona esperaba y su charla con el árbitro: "Fui a su despacho y le agradezco que..."

<b>Hansi Flick</b> valoró este domingo cómo afronta el <b>Barcelona </b>el partido de mañana contra <b>Girona </b>en Montilivi. El equipo blaugrana llega tras la dura derrota frente al <b>Atlético </b>en la ida de semifinales de la Copa del Rey y necesita ganar para recuperar el liderato de LaLiga. El técnico confiesa que pudo hablar con el árbitro <b>Martínez Munuera</b> después de la goleada en el Metropolitano y admite que no perdieron ese encuentro por sus decisiones. Por otro lado, confirmó la vuelta del brasileño <b>Raphinha</b>, aunque <b>Rashford </b>volverá a quedarse fuera de la lista por lesión.