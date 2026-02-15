¡Sorpresa en LaLiga! El Rayo le propina goleada a un irreconocible Atlético y sale de la zona del descenso

El<b> Rayo Vallecano</b>, con goles de <b>Fran Pérez</b>, <b>Oscar Valentín</b> y el senegalés <b>Nobel Mendy</b>, destrozó a un irreconocible <b>Atlético de Madrid </b>(3-0) y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.En el Estadio Ontime Butarque, a 15 kilómetros de Vallecas, se celebró el 'partido del destierro', como lo denominó la afición del <b>Rayo</b>, que hace tres días recibió la noticia de que el duelo no podría disputarse en su campo por el estado del césped, recién cambiado, y que para LaLiga no estaba en óptimas condiciones.