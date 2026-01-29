Sorteo de la Champions League: hora y por dónde ver este viernes los cruces de playoffs

Sean cuales sean los emparejamientos en el sorteo de este viernes de la Champions League, no cambiará la condición de favoritos ni del <b>Real Madrid</b> ni del <b>Inter</b>, enfrentados al<b> Bodo/Glimt</b> o <b>Benfica</b>; ni del <b>Atlético </b>contra <b>Brujas </b>o <b>Galatasaray</b>; ni del <b>PSG </b>frente al <b>Mónaco </b>o <b>Qarabag</b>, en la ronda de playoffs, a la que todos acuden sobre aviso.Destinados al repechaje por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de Champions, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone con dos partidos en el margen de una semana: del 17-18 al 24-25 de febrero.