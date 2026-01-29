Sorteo de la Champions League: hora y por dónde ver este viernes los cruces de playoffs

Sean cuales sean los emparejamientos en el sorteo de este viernes de la Champions League, no cambiará la condición de favoritos ni del Real Madrid ni del Inter, enfrentados al Bodo/Glimt o Benfica; ni del Atlético contra Brujas o Galatasaray; ni del PSG frente al Mónaco o Qarabag, en la ronda de playoffs, a la que todos acuden sobre aviso. Destinados al repechaje por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de Champions, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone con dos partidos en el margen de una semana: del 17-18 al 24-25 de febrero.

Si juegan el martes el partido de ida, la vuelta será el miércoles o viceversa, según informa la propia UEFA. Es el camino al que se han obligado el Real Madrid por su derrota por en Lisboa; el Atlético por caer ante Bodo/Glimt; el PSG y Newcastle por empatar entre sí en el Parque de los Príncipes; o el Inter por sus errores precedentes pese a su última victoria. Todos estos equipos pretendían la vía directa a los octavos de final, sin pasos intermedios, como al que se han visto abocados ahora.

EL SORTEO ESTÁ MARCADO

Real Madrid e Inter saben que tienen dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que goleó a los blancos en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación en las dos jornadas finales, en las que derrotó sucesivamente al Manchester City (3-1) y al Atlético de Madrid (1-2) en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros. Al equipo de Diego Simeone (también a Juventus) le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.

Ni PSG ni Newcastle entraron tampoco en el top-8, reducidos los dos en un empate en París. La victoria habría clasificado a octavos al ganador. La igualada los dejó a ambos fuera, a la espera de oponente, que oscila entre el Mónaco y Qarabag. Por un lado, el Atalanta y Leverkusen y, por el otro, el Dortmund y Olympiacos, se enfrentarán entre sí playoffs, en sendas eliminatorias mucho más inciertas sobre el papel que las otras tres, aún más si el sorteo depara un enfrentamiento alemán en la próxima ronda. Es uno de los dos duelos entre equipos del mismo país que puede salir de la extracción de las bolas de este viernes, junto al Mónaco-PSG, porque el sorteo ya excluye el condicionante de la nacionalidad.

CABEZAS DE SERIE

También tiene definidos los ocho cabezas de serie que juegan la vuelta en casa: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético, Atalanta y Leverkusen, por ese orden en la tabla del noveno al puesto 16. Igualmente ya puede haber cruces entre equipos que jugaron entre sí en la anterior fase, como, por ejemplo, el Atlético contra Galatasaray, Real Madrid frente al Benfica y Olympiacos ante Leverkusen.

HORA Y POR DÓNDE VER EL SORTEO