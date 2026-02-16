Real Madrid le da el golpe más bajo al Barcelona: así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España tras el triunfo de Girona

¡SORPRESA EN LA LIGA DE ESPAÑA! Girona, contra todo pronóstico, le ha ganado<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/girona-barcelona-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-hansi-flick-EJ29312372" target="_blank"> <b>2-1 al Barcelona en Montilivi</b></a> y no solo le ha ganado el clásico sino que lo ha bajado en el liderato de España.El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo un partido intenso y con varias ocasiones claras. En la primera parte desperdició la oportunidad de abrir el marcador tras un penalti fallado por Lamine Yamal.