Real Madrid le da el golpe más bajo al Barcelona: así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España tras el triunfo de Girona

El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo un partido intenso y con varias ocasiones claras. En la primera parte desperdició la oportunidad de abrir el marcador tras un penalti fallado por Lamine Yamal.

¡SORPRESA EN LA LIGA DE ESPAÑA! Girona, contra todo pronóstico, le ha ganado 2-1 al Barcelona en Montilivi y no solo le ha ganado el clásico sino que lo ha bajado en el liderato de España.

Ya en el complemento, el conjunto azulgrana logró adelantarse gracias a un cabezazo de Pau Cubarsí, que parecía encaminar el triunfo visitante.

Sin embargo, la reacción del Girona fue inmediata. Apenas dos minutos después del 0-1, Thomas Lemar igualó el encuentro con una definición en el área chica.

Cuando el duelo parecía encaminado al empate, Fran Beltrán sorprendió con un potente disparo desde fuera del área al minuto 87 para firmar el 2-1 definitivo.

En el tiempo añadido, el conjunto local se quedó con un hombre menos por la expulsión directa de Joel Roca, tras una fuerte entrada sobre Lamine Yamal, aunque el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Real Madrid se coloca como líder de la clasificación con 60 puntos.