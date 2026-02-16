Flick les da vacaciones a los jugadores tras perder contra Girona y habla de la falta a Koundé: "Un lamento..."

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido tras perder el liderato con la derrota de este lunes en Girona que su equipo no está "en un buen momento" y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa."No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", ha detallado el entrenador alemán.