Hazard revela que se siente "taxista" tras su retiro y el regaño de Mourinho: "Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía"

"La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol sino en todo", completó <b>Hazard</b>, que reconoció que Madrid sigue siendo su residencia habitual por "la familia, los niños, el clima y la comida".El 'Duque', que fichó por el <b>Real Madrid</b> en junio de 2019 procedente del <b>Chelsea </b>por una cifra cercana a los 100 millones de euros, solo pudo disputar 76 partidos con el club blanco debido a los continuos problemas físicos que sufrió durante su esa etapa."Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero", subrayó.