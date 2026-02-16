Arbeloa deja en el aire si Mbappé jugará ante Benfica y advierte a José Mourinho: "No creo que me pueda sorprender"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró en vísperas de su segundo reencuentro en 20 días con su gran maestro, el portugués Jose Mourinho, que le desea "lo mejor" y espera que gane todos los títulos que dispute menos la Champions League, en la que, dijo, su "objetivo es eliminar al Benfica". "Si invito a Jose, será algún día a comer, no necesita sentarse en el sofá gris. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y tenemos una grandísima relación. Lo único que puedo decir es que le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, pero que después lo pueda ganar todo. Le deseo a él y a su familia todo lo mejor", señaló en rueda de prensa. Arbeloa ensalzó a Mourinho como el gran líder de su rival en el 'play off' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, tras sufrirlo con un 4-2 en la última jornada de la fase de liga de la competición.

"El alma del Benfica va a ser parecido a lo que vimos hace tres semanas porque tienen un líder que les marca el camino. Su forma de jugar y competir será similar y, dentro de eso, hay pequeños matices según el jugador que esté en el campo. Espero un rival muy competitivo e intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas", advirtió. "No creo que Jose me pueda sorprender. Sé perfectamente de lo que es capaz. Lo dije hace días que daba igual que se presentasen con el equipo de la 'Youth League', sabía la intensidad que iban a poner en el terreno de juego y mañana va a ser más de lo mismo. Incluso son capaces de jugar todavía mejor y debemos estar preparados para ello. Mi idea no es sorprenderle. Cuando el Real Madrid sale al campo hay que tener claro lo que tenemos enfrente", añadió. La última de las preguntas sobre Mourinho que Arbeloa recibió en la sala de prensa de Da Luz fue enfocada al regreso del próximo miércoles del técnico portugués al estadio Santiago Bernabéu. "Creo que le van a recibir con una gran ovación porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo Jose por el Real Madrid. Fue darlo todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirán con una gran ovación", sentenció.

"Siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, es ganar la 'Champions'. Es a lo que te obliga este escudo. Pasar la eliminatoria no es una venganza, es un objetivo", añadió. Poco dado a hablar públicamente de porcentajes de favoritismo en la eliminatoria ante el equipo de Jose Mourinho, Arbeloa puso el foco en sus jugadores, agradecido por la implicación y la reacción que ve en el equipo. "Desde que he llegado he visto una gran predisposición de todos los jugadores. Les hago hincapié en que lo difícil lo tienen que hacer ellos. En el fútbol es mucho más fácil ser entrenador que jugador. Siempre es más fácil decir lo que hay que hacer, que entrar al campo y hacerlo. Ellos son los verdaderos protagonistas que tienen que llevarse gran parte del mérito", dijo. La buena dinámica liguera, con ocho triunfos consecutivos, cinco con Arbeloa al mando, la desea trasladar a la Champions League en el momento de la verdad, con la llegada de las eliminatorias.