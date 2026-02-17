¡Tremendo castigo a la vista! Prestianni protagonizó supuesto racismo contra Vinicius y está expuesto ante la UEFA

Vinicius acusó al argentino <b>Gianluca Prestianni </b>de llamarle “mono” luego del encuentro entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/benfica-responde-emite-comunicado-real-madrid-denuncia-de-vinicius-racismo-completamente-falso-EN29356020#image-1" target="_blank">Benfica vs Real Madrid</a></b> en el playoffs de la Champions League.Esa es la tremenda polémica. Una denuncia que llevó a pulsar el botón rojo en el estadio Da Luz: protocolo de racismo, activado. Y fuerte sanción en caso de comprobarse.