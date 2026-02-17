¡Tremendo castigo a la vista! Prestianni protagonizó supuesto racismo contra Vinicius y está expuesto ante la UEFA

Esa es la tremenda polémica. Una denuncia que llevó a pulsar el botón rojo en el estadio Da Luz: protocolo de racismo, activado. Y fuerte sanción en caso de comprobarse.

El partido se detuvo inmediatamente. Vinicius se sentó en el banquillo, negándose a volver. Entre tanto, un miembro del staff del Benfica vio la tarjeta roja.

No hay pruebas: Prestianni se tapó la boca en el momento del presunto insulto. Ninguno de los árbitros oficiales los escuchó. “Eres un pu... racista”, exclamaba Mbappé a Prestianni.

Por medio de la UEFA abrirá investigación. En la que llamará a Prestianni a declarar y dilucidar qué es lo que ha sucedido. Vinicius denunció que le llamó “mono”.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la vida de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por Celebrar un gol. Todavía no lo sé. Entiendo por qué. Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, fue el comunicado en redes sociales de Vini.

¿QUÉ CASTIGO ESTÁ A LA VISTA PARA PRESTIANNI?



Tras la acusación de racismo de Vinicius contra el argentino, el reglamento de UEFA contempla sanciones ejemplares para este tipo de situaciones y ahora deberá investigar el caso. A Prestianni le podría caer una sanción de al menos 10 partidos si se comprueba la gravedad de la denuncia.

El artículo 14 del ente establece que "cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".