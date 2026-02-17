Internacionales

"Hay que abandonar esta Liga, todo fue organizado para que la gane el Real Madrid; es una vergüenza"

El Barcelona fue superado con polémica en Girona y uno de sus reconocidos socios propone que el club ya no siga participando.

El barcelonismo sigue expresando su indignación por lo sucedido anoche en Montilivi. Una presunta falta de Claudio Echverri sobre Jules Koundé, que derivó en el gol de la victoria para el Girona, hizo estallar a uno de los tertulianos de El Chiringuito.

Jota Jordi, socio del FC Barcelona, explotó por la caída del equipo azulgrana al ver que ni el árbitro ni el VAR anulaban el tanto del Girona por un presunto pisotón sobre Koundé.

Hansi Flick se engancha con un periodista luego de la derrota del Barcelona: no le responde y se marcha

"¡Falta a Koundé! Es un pisotón. Lo tiene que anular el VAR. Hay un pisotón clarísimo. Es que va con los tacos por delante, más claro no puede ser. Hay que irse, hay que abandonar esta Liga ya de una vez, estoy harto, no puedo más con esto", arrancó diciendo en pleno directo del partido.

Jota Jordi continuó visiblemente molesto al ver que el VAR no intervenía: "Es insufrible, está todo organizado para que ganen los del Madrid. ¡Flick, llévatelos a todos ya, vámonos! Mira el plantillazo que le pega en todo el tobillo. Vámonos del campo. Abandonen el campo por favor, abandonen. Ya pagaremos la multa. Esto es una vergüenza".

Más tarde, ya en la emisión del programa, el tertuliano culé siguió insistiendo: "Creo que ha llegado el día que todos los socios, todos los barcelonistas, digamos 'basta, hasta aquí'. Y que exijamos de verdad que hay que abandonar esta Liga. Se acabó. Yo estoy hablando de toda una temporada".

Raphinha estalla tras la dura caída del Barcelona ante Girona: "Es muy complicado cuando las normas..."

Sostuvo que el Barça es víctima del arbitraje, afirmando que "lo que estamos viviendo esta temporada... estamos muy acostumbrados los del Barcelona. Son 120 años así".

"No van a dejar al Real Madrid dos años sin ganar un título y lo de esta temporada está siendo descarado. Es jornada tras jornada. Ya hemos perdido el título, no nos van a dejar ganarlo", defendió.

"Este año se acabó y si yo fuese presidente del Barcelona no competíamos más en esta Liga. Lo de hoy no quieren pitarlo. Si no pitan la falta es porque no quieren. Si dependiera de mí, yo haría un comunicado en el que escribiría 'el FC Barcelona abandona esta Liga'", sentenció Jota Jordi.

